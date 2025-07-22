日媒臥底揭小紅書考試仲介　「訪日作弊行程」價格曝光

▲業者還提供名為「大自拍（代考槍手）」的服務，保證取得高分，考試地點安排在杜拜、阿曼或非洲地區。（圖／翻攝自小紅書）

圖文／鏡週刊

日本剛爆發中國籍人士集體於TOEIC測驗中作弊的案件，如今更多驚人內幕陸續揭露。調查發現，中國有不法業者長期從事專業「考試作弊仲介」，除了TOEIC外，現在已將目標轉向另一項全球英語能力認證：TOEFL（托福）。這些業者不僅提供詳細作弊流程，更推出高達數十萬新台幣的「訪日作弊套裝行程」。

根據日本《週刊POST》記者實際臥底調查，多家中國業者聲稱能在考試當天開始前5至7小時，取得即將出題的托福多版本試題與標準答案，並要求考生短時間內死記。對於口說部分，也有安排講師提前進行針對性指導。

這些業者大多透過中國社群平台「小紅書」進行宣傳，並引導客戶轉至微信聯繫，避免平台封鎖。在實際溝通過程中，自稱為「王小姐」的仲介人會熟練地詢問考生目標分數、考試地點與時間，並推薦參加「日本作弊行程」，住宿由業者安排，考完還可順便旅遊。

據記者調查，參加這種作弊行程的費用約為4萬元人民幣（約新台幣16.4萬元），也有業者報價高達8萬元人民幣（約新台幣32.8萬元），價格依「試題取得的速度與精準度」而異。

更誇張的是，業者還提供名為「大自拍（代考槍手）」的服務，保證取得高分，考試地點安排在杜拜、阿曼或非洲地區，並聲稱與當地考場監考人員「簽有契約」，幾乎不會被揭發。這項代考方案收費高達18至20萬元人民幣（約新台幣73.9萬至82.1萬元）。

當被問及是否能在日本安排替考，對方則回應「我們在日本沒有合作考場人員，因此無法提供這項服務。」



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