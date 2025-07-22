啦啦隊清流？女生也點頭只推她「得女粉得天下」：根本無敵

▲李多慧。（圖／翻攝自IG／le_dahye）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有許多韓籍啦啦隊女神來台灣發展，就有網友認為，李多慧以敬業形象深植人心，「靠舞技、用心經營台灣、親切的形象，男男女女都收服，而且不搞戀愛粉」，大讚李多慧是清流。貼文引發熱論，「敬業程度真的海放其他人」、「李多慧是日久見人心，越來越喜歡她。」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「李多慧是不是真的清流？」文中表示，有些啦啦隊員可能會靠「戀愛幻想」的人設吸粉，但李多慧靠舞技、用心經營收服男女粉。

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可能會有人說，李多慧用心經營台灣市場只是要賺錢，但他認為，能夠隨時拿出敬業的態度，就是一種專業了，「相機關掉，回到房間，她愛怎麼討厭台灣沒人知道，但只要在幕前，她永遠都很專業。」

貼文引來大量迴響，「至少表面上平易近人，又肯學習中文，轉做藝人也是可以」、「敬業程度真的海放其他人」、「不賣戀愛人設，走的是鄰家路線，而且全力在台發展即便有男友，對她傷害不大」、「真的滿用心的，中文說的普普但用心。」

還有人直呼，「讓女生有共鳴，吃女粉，根本無敵」、「男女通吃太強了」、「李多慧是真的蠻可愛的，我是女生我都喜歡看她上電視，其他韓女無感」、「多慧比較有觀眾緣，而且女粉多，正所謂得女粉得天下。」