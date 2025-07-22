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國際航班運量恢復疫前95%　「3因素推動」全年可望創新高

▲▼民航局預估，國際線全年運量可望創新高。（圖／記者周湘芸攝）

▲民航局預估，國際線全年運量可望創新高。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後旅遊熱度不減，今年上半年國際線運量已恢復至疫前同期95％，交通部民航局表示，下半年包含暑假傳統旺季，加上連續假期增加、航線增加，全年運量預估落在5,498萬至6,178萬人次，可望超越疫情前，甚至創下歷史新高。

根據民航局統計，今年1至6月國際線運量已達到2,848萬人次，恢復至疫前2019年同期95%。民航局表示，從國籍業者機隊引進狀況、下半年連續假期增加、業者新闢航線與航班供給等多項因素評估，今年全年運量有機會恢復至疫情前5992萬人次水準。

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民航局指出，目前運作中的夏季班表，國際線飛航104個航點，航班數已增至平均每周2865班，相較前期冬季班表多出83班。

民航局分析不同區域恢復情形，今年台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越疫情前，其中以中東增加93%最多，主要受惠於阿提哈德航空加入，北美成長36%次之，日韓則提升14%；港澳與大陸地區配合兩岸政策，僅恢復91%、51%，紐澳也僅恢復77%，其中，大陸相較於疫情前53個航點，目前僅恢復15個。

若以各機場來看，民航局表示，松山機場目前已恢復疫情前90％、桃園機場恢復疫情前98%、台中機場恢復97％、高雄機場恢復98％，其中，星宇航空明天第一季也將進駐高雄機場。

民航局表示，下半年國定連續假期增加，進一步推升旅遊熱潮，且多家業者持續布局，為運量復甦增添新動能，包括美國聯合航空已在7月新闢高雄—東京—舊金山航線，阿提哈德航空將於9月新闢台北飛航阿布達比航線；長榮航空10月新闢台北—達拉斯長程航線，使航網更綿密。

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