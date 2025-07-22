李多慧賣力應援！突喊「啊～對不起朱育賢」　本人笑回應

▲朱育賢獲頒MVP。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

2025中職明星賽已經圓滿落幕，不過相關話題仍不斷。明星賽當天，韓籍啦啦隊女神李多慧幫自家球員「酒窩大砲」朱育賢應援，結果沒想到，她喊著喊著，卻換來「雙殺打」的結局，讓她急忙道歉。而兩人在社群上的互動，也引起關注。

比賽當天，李多慧拿起麥克風幫朱育賢應援，邊唱邊喊「轟吧！朱育賢～」其他人也賣力跳舞。結果沒想到，她喊著喊著，竟換來「雙殺打」的結局，讓她沮喪地說「啊～對不起朱育賢，啊～對不起」。

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之後李多慧就在Threads上貼出影片，再次寫道「齁對不起......朱育賢」。朱育賢也真的在底下回覆「我收到了，沒關係......，回主場再認真幫我應援就好」。李多慧接著也回應「真的出現了！恭喜拿下MVP！這周的比賽也請期待我的應援喔。晚安」。

兩人的互動，就吸引網友留言直呼，「朱朱寶貝你真的是大好人」、「是我們的朱朱寶貝」、「朱哥你先說你是不是很開心」。還有些網友回應，「為什麼多慧有點台灣國語啊」、「太可愛了啦」、「沒關係，朱哥後來有拿MVP」、「多慧超厲害，唱成MVP，咚咚朱育賢」、「我在現場看真的被可愛到瘋掉，尤其那句：啊～對不起」。