全台速食店應援明星賽優惠整理包　炸雞桶6折、披薩買1送3

▲全台速食店最新優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025中職明星賽於今（19）日、明（20）日在台北大巨蛋開打，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店應援優惠，不僅有炸雞桶下殺6折、披薩買1送3，還有半價披薩等好康。

▲必勝客周末限定單點大比薩外帶優惠，還有買1送3等好康。

★肯德基

肯德基祭出最新限時優惠，包括「7塊雞狂歡桶特價299元（優惠代碼：40337）」，內含7塊經典咔啦脆雞，較原價可享6折折扣，使用期限至7月20日；「歡聚蛋撻禮盒特價205元（優惠代碼：40649）」，內含6顆原味蛋撻+4塊上校雞塊，相當於62折，使用期限至7月31日。

還有「冰心蛋撻買4送1」，凡購買4顆冰心蛋撻風味冰淇淋即送經典原味蛋撻1顆，各門市數量有限，送完為止。

★拿坡里

拿坡里全門市即日起至7月30日祭出「大披薩任選特價199元（原價390元）」、「7塊招牌炸雞桶特價269元（原價455元）」共2大好康，其中炸雞桶較原價下殺6折，且整桶可更換成烤雞，優惠皆適用於外帶、內用。

★必勝客

必勝客本周末（7月19日、7月20日）祭出「單點大比薩外帶半價」優惠，一共16種口味任選，最低277元就能吃到大比薩1個；另外還有外帶買1送3、外送買大送大還可享免運等好康。

●單點大比薩外帶半價

販售期間：7月19日、7月20日

販售地點：官網、PK APP

優惠內容：單點大比薩外帶半價；優惠口味有松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、泰式檸檬椒麻豬、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷。

●外送免運再升級買大送大

販售期間：即日起至7月21日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外送買大比薩送大比薩（以價高者計價），不得與其他單點比薩優惠合併使用

●外帶買大送大再升級送副食+飲料

販售期間：即日起至7月21日

販售地點：全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶買大比薩送大比薩（以價高者計價）+副食4選1（和風鱈魚塊5塊／黃金雞柳條4條／德國芝心腸3個／巧克力QQ球10顆）+飲料2選1（可樂1.25L／七喜1.25L），不得與其他單點比薩優惠合併使用

●3個大比薩888元再送可樂

販售期間：即日起至7月28日

販售地點：PK APP

優惠內容：3個大比薩888元再送1.25L可樂（第一個大比薩口味限定555元至790元口味；第二個和第三個大比薩限555元至565元口味，送完為止）

★達美樂

達美樂本周末祭出一系列優惠包括「買韓風炸雞火山大披薩送經典／招牌系列大披薩」、「韓風炸雞火山披薩外帶半價」、「披薩馬芬3入169元」。

★漢堡王

漢堡王即日起至7月21日祭出「華堡雙套餐299元」超殺活動，內含皇家華堡2個、小份薯條2份、中杯飲料2杯，換算下來，單點就要144元的華堡，買「華堡雙套餐」平均每人約150元，等於加6元即可升級套餐，各門市數量有限、售完為止，提醒機場、科技廠、兒童樂園店不適用此優惠。