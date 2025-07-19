　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全台速食店應援明星賽優惠整理包　炸雞桶6折、披薩買1送3

▲▼肯德基 。（圖／業者提供）

▲全台速食店最新優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025中職明星賽於今（19）日、明（20）日在台北大巨蛋開打，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店應援優惠，不僅有炸雞桶下殺6折、披薩買1送3，還有半價披薩等好康。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客周末限定單點大比薩外帶優惠，還有買1送3等好康。

★肯德基
肯德基祭出最新限時優惠，包括「7塊雞狂歡桶特價299元（優惠代碼：40337）」，內含7塊經典咔啦脆雞，較原價可享6折折扣，使用期限至7月20日；「歡聚蛋撻禮盒特價205元（優惠代碼：40649）」，內含6顆原味蛋撻+4塊上校雞塊，相當於62折，使用期限至7月31日。

還有「冰心蛋撻買4送1」，凡購買4顆冰心蛋撻風味冰淇淋即送經典原味蛋撻1顆，各門市數量有限，送完為止。

★拿坡里
拿坡里全門市即日起至7月30日祭出「大披薩任選特價199元（原價390元）」、「7塊招牌炸雞桶特價269元（原價455元）」共2大好康，其中炸雞桶較原價下殺6折，且整桶可更換成烤雞，優惠皆適用於外帶、內用。

★必勝客
必勝客本周末（7月19日、7月20日）祭出「單點大比薩外帶半價」優惠，一共16種口味任選，最低277元就能吃到大比薩1個；另外還有外帶買1送3、外送買大送大還可享免運等好康。

●單點大比薩外帶半價
販售期間：7月19日、7月20日
販售地點：官網、PK APP
優惠內容：單點大比薩外帶半價；優惠口味有松露干貝鮮蝦起司、法式海陸盛宴、泰式檸檬椒麻豬、經典費城起司牛肉、金沙黃金脆雞、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-海陸總動員、香濃蒜香海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、義式培根黃金薯、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷。

●外送免運再升級買大送大
販售期間：即日起至7月21日
販售地點：全台門市、官網、PK APP
優惠內容：外送買大比薩送大比薩（以價高者計價），不得與其他單點比薩優惠合併使用

●外帶買大送大再升級送副食+飲料
販售期間：即日起至7月21日
販售地點：全台門市、官網、PK APP
優惠內容：外帶買大比薩送大比薩（以價高者計價）+副食4選1（和風鱈魚塊5塊／黃金雞柳條4條／德國芝心腸3個／巧克力QQ球10顆）+飲料2選1（可樂1.25L／七喜1.25L），不得與其他單點比薩優惠合併使用

●3個大比薩888元再送可樂
販售期間：即日起至7月28日
販售地點：PK APP
優惠內容：3個大比薩888元再送1.25L可樂（第一個大比薩口味限定555元至790元口味；第二個和第三個大比薩限555元至565元口味，送完為止）

★達美樂
達美樂本周末祭出一系列優惠包括「買韓風炸雞火山大披薩送經典／招牌系列大披薩」、「韓風炸雞火山披薩外帶半價」、「披薩馬芬3入169元」。

★漢堡王
漢堡王即日起至7月21日祭出「華堡雙套餐299元」超殺活動，內含皇家華堡2個、小份薯條2份、中杯飲料2杯，換算下來，單點就要144元的華堡，買「華堡雙套餐」平均每人約150元，等於加6元即可升級套餐，各門市數量有限、售完為止，提醒機場、科技廠、兒童樂園店不適用此優惠。

【你可能也想看】

►麻古茶坊「2款新飲品」開賣　酪梨甘露10縣市搶先喝
►拿坡里「2大優惠」開跑　大披薩特價199元、炸雞桶6折
►網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9136 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Coldplay抓姦「CEO偷吃HR」！2人下場慘了
颱風引長浪！民眾海邊「狂飆沙灘車」　超扯畫面曝
薇帕颱風今午最接近　下周二又有熱帶擾動成形
薇帕沒侵台「北部也有強風」　專家、氣象署揭原因
野柳女王頭脖子驚見超大裂痕！　北觀處急請專家會勘
快訊／10縣市豪大雨特報「2地紅色警戒」　下到晚上
快訊／薇帕暴雨開轟！南橫嚴重土石流　恐怖畫面曝光
弧狀回波夾有「紫色」訊號　鄭明典：強風豪雨的特徵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台速食店應援明星賽優惠整理包　炸雞桶6折、披薩買1送3

全新代言人陳柏霖風格演繹東方焙茶靈感X西方威士忌工藝　蘇格登深焙16年重磅上市

選對地段創造影響力！「中工雲宇宙AI園區」打開企業新局

【廣編】昇恆昌RICHCLUB會員服務全面升級！出國從此更享受高效旅程一站到位

頂流韓團Stray Kids成為PEPERO品牌大使　快來體驗PEPERO百搭甜點魅力

平價吃好菜！颱風過後北農守護市民荷包

全家霜淇淋買一送一！超商周末優惠　小7咖啡泡麵買2送2

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【誤觸惹禍】新北驚現「7月雪」！4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

【警員倒地】警路口交管突仰倒昏迷　路人秒衝上前救援

【最頂應援服】李多慧超辣軍裝小背心！身材好成這樣笑容又甜，是合法的嗎？

【百年暴雨狂炸】韓國百年暴雨破紀錄　4亡1失蹤、5千人急撤離

全台速食店應援明星賽優惠整理包　炸雞桶6折、披薩買1送3

全新代言人陳柏霖風格演繹東方焙茶靈感X西方威士忌工藝　蘇格登深焙16年重磅上市

選對地段創造影響力！「中工雲宇宙AI園區」打開企業新局

【廣編】昇恆昌RICHCLUB會員服務全面升級！出國從此更享受高效旅程一站到位

頂流韓團Stray Kids成為PEPERO品牌大使　快來體驗PEPERO百搭甜點魅力

平價吃好菜！颱風過後北農守護市民荷包

全家霜淇淋買一送一！超商周末優惠　小7咖啡泡麵買2送2

記得「小馬雲」嗎？被資本收割10年　父：我們是叫花子網紅

夏天6款超實用旅行小物清單一次打包！手捲壓縮袋、超涼感濕紙巾通通有

詹皇迎接NBA生涯最後一季？　美媒曝規劃：不會悄悄退休

未禮讓撞傷行人　駕駛求情辯「斑馬線是斜的」仍挨罰

花蓮海邊現長浪！驚見民眾觀浪「狂飆沙灘車」　超扯畫面曝

薇帕外圍環流通過中！「搖滾區現況曝光」：超級豪大雨

「大罷免成功才可能救國民黨」　律師：若失敗朱立倫繼續當黨主席

高承睿領軍桌球男團1局未失抵8強　簡彤娟5局逆轉助女團橫掃波蘭

Coldplay演唱會抓包「CEO偷吃HR」！傳雙雙停職　公司證實調查中

豪雨稍歇！蘇花、台9丁兩路段解除預警性封路

【警員倒地】警路口交管突仰倒昏迷　路人秒衝上前救援

消費熱門新聞

全家霜淇淋買一送一！超商周末優惠　小7咖啡泡麵買2送2

漢堡王暑期優惠券改版加碼

拿坡里2大優惠限時2周開跑

頂流韓團Stray Kids成為PEPERO品牌大使

去韓國不只要買瘋還要刷對卡！中信LINE Pay Visa卡LINE POINTS回饋最高30%

網怨麥當勞「外送杯蓋變紙封膜」飲料超會灑　實測結果曝光

全台速食店應援明星賽優惠整理包

台灣麥當勞4大夯品好吃秘密曝光

7-11飲料任兩件最低0元起！超商優惠來了　萊爾富泡麵買1送1

中華電信「超級生活節」壓軸爆送Apple Watch

會員狂分享美國醫生推薦的頂級藻油

東方焙茶靈感X西方威士忌工藝！陳柏霖風格演繹

小7鐵路特色便當「年賣千萬個」　海陸、焢肉新口味上架

超巨大「舒潔拉拉」萌翻　快衝小七搶限定款

更多熱門

相關新聞

UG聯名告五人「傻瓜奶茶」新上市

UG聯名告五人「傻瓜奶茶」新上市

手搖飲品牌「UG樂己」再度攜手人氣天團「告五人」推出夏季最新「傻瓜奶茶」，選用犬青最愛米香玉露菁奶茶做為茶基底製成，更把粉絲狂敲碗的「哈瓜奶茶」復刻升級回歸，7月21日起正式開賣。

Krispy Kreme聯名DINOTAENG

Krispy Kreme聯名DINOTAENG

鶴茶樓推夏季新品「牛奶糖奶蓋」　青山有水梨青茶

鶴茶樓推夏季新品「牛奶糖奶蓋」　青山有水梨青茶

寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北

寶元紀首間藏茶外帶店落腳台北

橫濱牛排再推平日午餐不限時

橫濱牛排再推平日午餐不限時

關鍵字：

美食情報美食雲2025中職明星賽速食店買1送1

讀者迴響

熱門新聞

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」

送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫

薇帕可能到中颱！　大豪雨炸10縣市

薇帕威力恐升級！今晚起豪雨連轟3天

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

清純歌手狂蹭牆！爆性愛成癮染病

薇帕再增強！一圖看未來天氣

店家宣傳726不同意不用投票　市議員喊告

青龍／《苦盡柑來》奪大賞！「IU男友」李濬榮一句話自嘲全場笑了

即／大樂透「頭獎4.4億」號碼出爐　

她賣股票照顧病母挨告　無罪原因曝光

綠委手舉支持《虐殺兒童罪》卻反對1條文　郭昱晴解釋原因又舉例

快訊／《苦盡》IU奪視后！當場哽咽到發抖：謝謝世上的愛純與金明

SOD是真的！　AV女優曝「拍片喝醉」亂加動作

更多

最夯影音

更多

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面