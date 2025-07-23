高雄變侏羅紀世界！超狂「綠鬣蜥獵人」猛抓4千隻　賺40萬獎金

▲綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

綠鬣蜥因人為棄養於野外成為入侵物種，數量年年攀升引發生態危機，為加強移除外來入侵種綠鬣蜥，高雄市農業局今年度除了專業團隊外，另外培訓626名民間獵人加入移除行列，至今已累計捕捉4.5萬隻。根據統計，「獵龍」冠軍一人就捕捉高達4千多隻，可領走獎金40多萬元！

綠鬣蜥因會攝食植物幼苗、幼芽而致部分農損，吻肛長超過20公分以上的綠鬣蜥，在野外基本上就沒有天敵，與原生物種競爭而影響生態平衡，其愛挖洞的習性也對堤岸設施的結構安全構成威脅。

▲▼全力移除綠鬣蜥！高雄開設獵人訓練班。（圖／記者賴文萱翻攝）

為加強移除綠鬣蜥，農業局今年開設五梯次，培訓626名民間獵人加入捉捕行列，搭配綠鬣蜥捕捉定位APP，掌握分布熱點，今年捕捉量大幅增加，至今已累積高達4.5萬隻，超過全年目標量2.4萬隻近一倍。

依據農業部發布綠鬣蜥移除策略，完成受訓參與移除的民眾將發給成蜥（吻肛長含30公分以上）每隻250元、未達30公分每隻100元獎勵。

據統計，高雄「獵龍達人」補捉量第一名多達四千多隻，可獲得獎金40多萬元，其次分別捕捉到三千多隻、二千多隻，也可領走獎金三十多萬元、二十多萬元，讓人驚嘆。