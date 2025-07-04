凱特首談化療後心聲　坦言「強裝勇敢」：大家都以為我好了

▲凱特王妃到訪醫院，首度深入談及化療結束後的生活歷程。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）去年罹癌，經過數月化療後，雖已逐步回歸王室公務，但健康狀況仍備受關注。近日她到訪艾塞克斯郡一間醫院，敞開心扉分享化療結束後的復原挑戰，這是她自上月底臨時缺席皇家賽馬會（Royal Ascot）以來，首度公開露面。她坦言，癌症的影響不僅限於病患本身，家人也難以置身事外，這是一段徹底改變人生的經歷。

根據《BBC》報導，今年1月凱特宣布癌症進入緩解期，但她2日探訪科爾切斯特醫院（Colchester Hospital）時，向病友們坦言，自己的復原之路並非一帆風順。她說：「在治療期間，你會強裝勇敢，表現出一種堅忍的態度。治療結束後，你可能會覺得可以立刻恢復正常生活，但事實上，後續階段才是真正的挑戰。」她指出，治療結束後，患者不再由醫療團隊密切照護，但生活卻難以回到從前的常態，這對患者和家人來說，都是一種巨大的轉變。

▲凱特坦言，化療後的恢復過程相當艱難，像坐雲霄飛車。（翻攝princeandprincessofwales IG）

這是凱特首度深入談及化療結束後的生活歷程，她說：「治療後的階段非常艱難，你無法像以往那樣正常生活。這種改變對任何人來說都是刻骨銘心的，無論是初次診斷還是治療後的階段，都是一段改變人生的經歷。」她強調，癌症的影響往往被低估，特別是對第一次經歷這一切的患者來說，難以預料癌症對生活的全面衝擊。一位病友回應說：「治療結束後的時期會讓人感到迷茫，因為你的現實生活已經完全改變了。」

除了化療，凱特也嘗試過針灸，她將癌症復原過程比喻成「搭雲霄飛車」，她說：「你必須找到屬於自己的『新常態』，這需要時間……復原過程就像搭雲霄飛車一樣，並非如預期那樣一帆風順，你會經歷艱難時期。」

她進一步表示：「治療結束後，會有一整段時期是——你自己，還有周遭每個人，都會期待說：『好了，你治療完成了，該回到原本的生活，你應該已經康復了』，但事實完全不是如此。」

▲凱特王妃到花園，親手種下以自己名字命名的「凱薩琳玫瑰」。（翻攝princeandprincessofwales IG）

除了到訪醫院，凱特王妃還到科爾切斯特的一座「健康花園」，該花園透過自然環境協助患者療癒身心，她還親自種下以自己名字命名的「凱薩琳玫瑰」（Catherine's Rose），別具意義。

上月底，凱特因臨時缺席皇家賽馬會，健康狀況引發外界關注，當時肯辛頓宮表示，她需要在重返工作崗位之間找到適當的平衡。《BBC》指出，凱特這次公開自己的抗癌歷程，不只展現對癌友的同理心，也讓公眾了解，復原是一個循序漸進的過程，而非治療結束後就萬事如常。



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