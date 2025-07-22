豬隊友？　民眾黨攻擊4證人成「柯文哲續押」關鍵

▲柯文哲羈押期限將滿，檢方認為他透過臉書等社群攻擊證人，堪稱「史上絕無僅有的壓迫司法手段」，建請法院續押。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地方法院審理京華城弊案21日裁定前台北市長柯文哲繼續羈押禁見2個月，由於合議庭日前傳喚時任都委會技士胡方瓊，胡一改先前應訊痛批柯市府恣意及財團跋扈等說法，證稱「程序合法」，但當初胡在偵查筆錄上親筆具結，如今自陷偽證罪嫌，不但恐與民眾黨大動作隔空串證及施壓有關，如今柯文哲又遭延押，恐與他頻頻出招干預法院審判及影響證人有關。

檢方發現，民眾黨針對關鍵證人發動攻擊，企圖影響證言事證明顯，包括緊咬沈慶京行賄的心腹朱亞虎、前北市府高官林欽榮、林洲民及市議員苗博雅等4人，均遭柯文哲臉書或民眾黨謾罵，不只被做成圖卡攻擊，還利用AI生成柯的聲紋在YT頻道控訴司法，認為柯文哲在押仍發揮影響力干預法院審判，司法史上絕無僅有，一旦獲釋交保，恐變本加厲利用網軍及與論力量壓迫法院判決，成為法院裁定柯文哲續押2個月的一大關鍵。

▲對於檢方主張續押，民眾黨透過AI生成柯文哲的聲紋，發聲反擊要押就押他一人，並批評檢察官淪為政治打手。

台北地院密集審理京華城弊案已7個多月，由於關鍵被告、前台北市長柯文哲羈押期限到8月1日，法院日前召開羈押庭讓柯文哲及檢辯充分陳述，法庭內砲火四射，法院根據雙方提供證據及意見在21日作出裁定，決定將柯文哲繼續收押禁見2個月。

柯文哲遭延押一大關鍵與檢方強力主張有關，因為柯文哲罪嫌重大，有勾串滅證之虞，加上即便遭收押，仍以前市長、前黨主席的影響力干擾證人證詞，甚至透過網路社群頻發各式圖卡以政治操作在庭外攻擊指責證人、斷章取義證詞帶風向，形同霸凌證人，更對未來將到庭的證人施壓，就連相關檢察官與法官都遭恐嚇血債血還，嚴重破壞法院純淨審判空間，堪稱「史上絕無僅有的壓迫司法手段」，這也是法院裁定續押柯文哲的原因之一。

▲檢方認為，民眾黨及柯文哲臉書在證人朱亞虎、林欽榮、林洲民及苗博雅等人出庭前後透過網路發文攻擊證人，院方7月21日裁定續押柯文哲2個月。

柯文哲反擊要押就押他一人，並批評檢察官淪為政治打手，檢方也指證歷歷，認為羈押禁見中的柯文哲，三天兩頭就利個人臉書貼文試圖勾串，開庭前後更做圖卡施壓、批評攻擊證人，證詞有利就大肆宣揚，僅某部分有利就斷章取義，不利則乾脆隱匿不提，帶動輿論影響司法判斷，即便在過去前總統李登輝國安密帳案、陳水扁國務機要費案及馬英九三中案，歷年各黨派領袖涉及司法案件，也從未見過如此干擾法院審理的訴訟手段。

更誇張的是，民眾黨還利用AI生成技術，將柯在法庭的發言概要在YT頻道上播出，形成「人關在看守所，分身網路喊冤」控訴司法打壓的操作，對許多柯的支持者跟小草，會以為是柯在法庭上的發言實錄，「民眾黨利用社群操弄司法的手法，已經沒有下限。」一位司法界人士痛批。

▲民眾黨做哏圖指胡方瓊遭檢廉從早問到晚，實情是她當時還拿筆電查資料，仔細與廉政官核對細節說明，連閱覽筆錄也看很久再修改並確認意思無誤才簽名。

除了柯文哲動作頻頻，還原時任都委會技士胡方瓊7月8日出庭時，質疑檢察官筆錄，強調根本不是她回答的意思，更一改先前說法，稱京華城程序合法，柯文哲臉書也立刻發文，指柯看見昔日市府公務員力抗不專業檢察官，好幾次搖頭笑了，帶著欣慰與肯定，更忍不住眼眶紅了。

但對照胡方瓊在去年7月接受廉政署約談證稱，京華城不適用都市更新相關法令，應依土管條例申請容積獎勵，她身為都委會幕僚沒有權力舉手發言，僅能藉初研意見提醒委員，更用「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」等語痛批都發局在第一線沒擋，卻甩給都委會，讓公務員淪為箭靶。

▲民眾黨做哏圖指胡方瓊遭檢廉從早問到晚，實情是她當時還拿筆電查資料，仔細與廉政官核對細節說明，連閱覽筆錄也看很久再修改並確認意思無誤才簽名。

胡方瓊當時拿著筆電查資料，仔細與廉政官核對細節說明，連筆錄也看了很久、修改並確認意思無誤才簽名，加上她在作證時朗讀具結文並簽名，承諾陳述內容屬實，若有虛偽願負7年以下偽證罪的法律責任，檢方認為柯文哲臉書幾乎天天貼文，顯然利用社群媒體向外傳遞答辯主張，勾串其他共犯及影響證人說法。

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