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成大新宿舍設計如「喜瑞飯店」引關注　最貴1學期5萬

▲▼成大東寧學生宿舍。（圖／翻攝成功大學官網）

▲成大東寧宿舍學生交誼空間。（圖／翻攝成功大學官網）

記者葉國吏／綜合報導　

成功大學耗資12億元打造的東寧學生宿舍21日正式啟用，設計風格簡約又時尚，被外界譽為猶如藝文空間般的「豪宅宿舍」，而且交誼空間採轉角大視野的設計，彷彿近日最火紅「喜瑞飯店」的設計概念，同樣引起注意。

成大東寧宿舍內部採用淺色木質裝潢搭配磁磚，空間視覺開闊，展現舒適氛圍。公共空間規劃亦相當用心，1樓設有商店及托嬰中心，服務校內師生及周邊居民，促進社區交流；2樓則提供討論室、簡易廚房、宗教空間與綠意共享平台，其中一角還搭配大片落地窗、視野廣闊，宛如近期最火紅的「喜瑞飯店」設計概念。

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▲▼成大東寧學生宿舍。（圖／翻攝成功大學官網）

▲成大東寧學生宿舍。（圖／翻攝成功大學官網）

宿舍外觀早在今年5月由粉專「台南式 Tainan Style」曝光後，即引起網友熱烈討論。許多台南人驚嘆其如豪宅般的設計風格，表示「在台南欸，覺得誇張」、「現在回去重讀大學還來得及嗎？」、「那個單人房看起來很讚」、「我要唸博班了」、「讀EMBA可以住嗎？」

根據成大官網資料，東寧宿舍的住宿費用依房型不同而有所差異：6人套房每學期15950元、4人套房26300元、2人套房40700元、1人套房54200元。校方希望透過此全新宿舍，提供學子更舒適的生活空間，進一步提升整體學習品質。

▼台北喜瑞飯店。（左圖／翻攝X／右圖／翻攝Google Maps）

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