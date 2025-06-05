快訊／成功大學實驗室冒煙！師生急報警　1人吸入濃煙身體不適

▲成功大學成功校區一處實驗室5日上午傳出濃煙，警消趕往現場搶救，初判為實驗室抽風櫃起火，所幸無人受困。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南成功大學成功校區5日上午驚傳火警！台南市消防局119勤務中心上午9時41分許據報，指東區大學路校區一棟12層樓建物的2樓實驗室冒出濃煙，疑似起火，消防局不敢大意，立即派遣東門等分隊15車、28人趕赴現場搶救。

首批東門分隊車組於上午9時50分抵達校門口，進入現場後未見明火，持續搜尋起火點。約上午9時57分，消防人員發現現場火勢已撲滅，但樓層仍冒煙，持續追查。

直至上午10時許，消防人員確認起火點為實驗室內部抽風櫃設備，所幸火勢不大，現場人員已使用滅火器將火勢撲滅，惟校方人員有1人在持滅火器初期滅火時，疑吸入濃煙造成身體不適，經救護人員初步檢查並無大礙。

消防局指出，現場為機關學校用途，起火係成功大學成功校區12樓材料系實驗室，燃燒實驗室實驗抽風櫃，燃燒面積約1平方公尺，火災初期校方人員有使用滅火器將火勢撲滅，本案有財損、需要火調，由轄區分隊實施消防宣導。

消防局提醒，實驗室內多涉易燃化學物質，一旦起火恐造成嚴重後果，校方及研究單位應加強安全管理、定期檢測抽風設備與消防設施，以避免憾事發生。