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高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

07/13 10:30 高醫大董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠，週日一起到同居處附近的健身房運動，途中自然地牽起手，二人互動宛如老夫老妻。（讀者提供）

▲07/13 10:30 高醫大董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠，週日一起到同居處附近的健身房運動，途中自然地牽起手，二人互動宛如老夫老妻。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

醫界高層驚爆不倫戀！本刊接獲爆料，指高雄醫學大學董事長陳建志，與高醫大經營的高雄市立小港醫院副院長馮明珠外遇多年，不僅同居，還連袂高調出席公開活動、到健身房運動、購物，就像老夫老妻，更扯的是，連陳妻都知道馮的存在。爆料人指出，馮因為有陳罩，不但將院長的公務車納為己用，並主導醫院人事，甚至帶陳到小港醫院私下進行醫美手術，卻未依規定申報，明顯違法，行徑囂張跋扈，形同地下院長！

投訴人A小姐表示，上月5日深夜，高雄市警方接獲報案，指三民區民族一路一處新建案，有住戶爆發口角，引發民眾報案，警方到場發現，當事人是小港醫院副院長馮明珠及高醫大董事長陳建志，雙方情緒激動，經警消安撫調解，二人才平靜。

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A小姐指出，陳、馮二人同居的事實被目擊多次，今年7/13日，馮明珠與陳建志早上起床後一起走出大樓，前往附近健身房運動及超市買東西，途中更自然牽起手來，狀態如老夫老妻。6/27日，馮、陳連袂參加「2025高齡照護國際研討會」後，晚間又與多位醫界、政治界人士餐敘，期間二人還在現場手拉手跳舞。餐會結束後，由小港醫院司機駕駛賓士公務車，載著馮、陳及小港醫院院長洪志興返家，司機和院長還下車幫馮、陳提大包小包的禮品，並與二人道別，目送他們一起走進大樓。

07/13 12:44 陳建志與馮明珠外出運動、購物後，又一起走回同居大樓。（讀者提供）

▲07/13 12:44 陳建志與馮明珠外出運動、購物後，又一起走回同居大樓。

此外，另名知情人士Ｂ先生指出，今年五月十八日，馮帶著陳前往小港醫院醫美中心電波拉皮，卻「私下」請整形醫師和麻醉醫師執行，因為未進行手術照會，也沒寫電子病歷，就擅自使用麻醉藥物，在院內引發爭議，事後高醫大總院詢問小港醫院，消息才傳出。

針對陳建志與馮明珠婚外情等問題，高醫大表示，將會向董事會報告，之後再做進一步回應。馮明珠則透過小港醫院公關室，否認不倫戀及以私害公等指控。

另對於馮、陳二人涉及違法醫美的部分，高雄市衛生局表示，於114年6月27日接到民眾陳情醫院使用管制藥品疑義案，旋即於6月28日派員前往稽查，查獲該院使用管制藥品違反管制藥品管理條例並業於7月3日依法裁處在案。

06/27 馮明珠在餐會與陳建志手拉手、開心跳舞。（讀者提供）

▲06/27 馮明珠在餐會與陳建志手拉手、開心跳舞。

陳建志的太太鄭雅菁作風低調，鮮少在公開場合露面。（翻攝小港醫院臉書）

▲陳建志的太太鄭雅菁作風低調，鮮少在公開場合露面。

醫護人員在臉書社團「靠北護理師」爆料陳建志與馮明珠的不倫戀。（翻攝臉書社團靠北護理師）

▲醫護人員在臉書社團「靠北護理師」爆料陳建志與馮明珠的不倫戀。


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高醫董座爆不倫1／激烈口角驚動員警調解　陳建志外遇馮明珠多年不避諱
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