少吃飯、糖能餓死癌細胞？醫曝研究：反而會加速轉移到肺

▲少吃飯、糖能餓死癌細胞？醫曝研究「恐加速轉移」。（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

關於抗癌的討論一直眾說紛紜，網路上曾有訊息指出「癌細胞愛吃糖、醣類，所以戒糖或不吃飯，就能餓死癌細胞」，對此，基因醫師張家銘表示，低醣雖能抑制癌細胞生長，但也可能激起它更強的求生意志，反而會促成癌症轉移，維持飲食均衡、保持規律運動、睡眠要充足、情緒穩定，才是支撐免疫系統保持戰力的關鍵。

張家銘近日在臉書表示，有些罹癌的病人可能會想說，現在開始吃低醣「飯少吃，甜的都戒了，這樣可以餓死癌細胞吧」，其實這樣的想法並不是全錯，因為低醣環境、缺乏葡萄糖，確實能夠限制癌細胞的生長速度，但癌細胞也是活著的生命體。當遇到艱困環境時，它一樣會啟動求生意志，開始找出路。

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張家銘說，一份2025年發表在頂尖醫學期刊《細胞》的研究指出，當癌細胞缺糖時，會活化HRD1蛋白，將TRAIL蛋白包進外泌體裡並悄悄送往肺部，這些外泌體會改變肺部的免疫環境，導致原本應該抗癌的細胞漸漸疲累、失去戰力，「在這樣的狀況下，癌細胞反而更容易把肺當成下一個落腳點，造成轉移」。

張家銘指出，研究中還發現，血液中的外泌體TRAIL濃度，未來很可能成為術後是否容易肺轉移的關鍵預測指標，「TRAIL愈高，肺轉移風險愈高，甚至比甲胎蛋白（AFP）或腫瘤大小更能早一步預警，這讓我們可以更早提防，守住健康」。

張家銘最後說，這份研究顯示了，抗癌不是不能低醣，而是「不要只靠低醣」，真正要守住健康，必須要全方位的日常累積，包含飲食要均衡，蛋白質要夠，好的油脂、好的纖維不能少、規律運動、睡眠充足、情緒穩定，這些才是保持免疫系統戰力的關鍵，「當然該做的治療、該追蹤的檢查，也絕對不能忽略」。