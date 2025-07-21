速食店最新優惠一次看　21風味館狂殺57折、麥當勞買1送1

▲21風味館香草烤雞最低下殺299元。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌本周最新優惠來了，21風味館推5大好康下殺57折起，包括香草烤雞、炸雞桶都有；麥當勞APP則推出8大優惠券，可享勁辣香雞翅買1送1、薯餅19元等好康。

▲21風味館超級品牌日優惠一次看。（圖／翻攝21風味館臉書粉專）

21風味館（21PLUS）今（21）日限時1天迎來超級品牌日，一共有5大限定優惠下殺57折起，包括「香草烤雞x2特價678元」、「香草烤雞x3特價927元」、「香草烤雞x6特價1794元」、「香草烤雞腿x6特價480元」、「香脆炸雞桶x2特價538元（整桶都是腿）」，其中香草烤雞每隻最低只要299元，各門市數量有限、售完為止。

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞APP本周最新優惠，不僅有勁辣香雞翅買1送1、小薯免費送，另外還可享19元薯餅、39元麥香魚等好康，提醒優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至7月23日）

1. 單點勁辣香雞翅買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至7月27日）

1. 買早餐麥香雞套餐送薯餅（10:30前使用）

2. 單點中杯指定飲料買1送1（可口可樂／Zero／雪碧／檸檬紅茶）

3. 單點薯餅特價19元

4. 單點麥香魚特價39元

5. 單點麥香雞特價35元

6. 買超值全餐送蘋果派（得來速限定使用至7月25日）

●門市限定（使用期限：7月25日至7月27日）

1. 買超值全餐送小薯