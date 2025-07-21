MSI X Mercedes-AMG再攜手！Prestige 16、Stealth 16開放預購

記者蘇晟彥／綜合報導

微星科技 MSI 21日宣布，近年透過與Mercedes-AMG持續的夥伴關係，完美詮釋雙方品牌對於美學設計與卓越效能的共同熱情與追尋。對此，Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport與Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport兩款聯名力作即日起開放預購，早鳥購買並完成產品註冊與活動登錄，即可獲得MSI x Mercedes-AMG GT3 1:18限量模型車。

▼MSI與Mercedes-AMG合作聯名筆電即日起開放預購。（圖／微星科技提供）



Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport 聯名設計美學極致展現

微星科技執行副總經理暨筆電事業部總經理郭緒光表示：「Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport聯名限定版不僅是一台筆記型電腦，更是設計美學的極致展現」。如同所有MSI商務系列筆電，Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport具備纖薄設計、完整的I/O連接埠、強大的資安防護，透過與Mercedes-AMG的攜手合作，期望MSI對於打造高品質、可靠商務筆電的承諾，能讓所有消費者充分感受。

Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport設計靈感來自於Mercedes-AMG經典的灰、銀、紅配色，結合精緻雷雕的Mercedes-AMG品牌標誌，完美呈現品牌聯名的精緻工藝。Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport採用鎂鋁合金材質打造，不僅輕巧便攜同時也堅固耐用，機身僅有1.5kg，在優雅質感設計與行動力之間取得完美平衡，特別適合追求風格與機動性的專業工作人士。

此外，Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport擁有特別為跑車愛好者打造的專屬配件組合，包含印有AMG GT跑車圖案的滑鼠墊、聯名紀念明信片、Mercedes-AMG精緻圖騰點綴的筆電保護套與滑鼠，讓競速氛圍與你形影不離。



Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport 搭載最新 Intel® Core™ Ultra 9 處理器，內建 NPU(神經處理單元)，為這款Copilot+ PC 帶來加速AI 工作流程的強大效能，無論是生成式 AI、影片剪輯或是3D 渲染，都能輕鬆應對。此外，獨家的MSI智慧引擎能自動偵測不同使用情境，自動調整硬體效能設定，不需要手動操作就能在簡報、文件編輯、視訊會議等不同任務之間輕鬆切換，隨時發揮最佳效能。



Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport搭載16 吋UHD+(3840 x 2400)16:10黃金比例OLED面板，採用來自 Samsung Display 的高階螢幕技術，通過VESA DisplayHDR 600 True Black 認證，帶來極致細膩的對比與純黑表現。螢幕涵蓋 100% DCI-P3 廣色域，能呈現鮮豔且近乎真實的色彩，特別適合對色彩精準度有極高要求的攝影師、設計師與內容創作者。



強大資安防護與全方位連接

專為商務人士打造，Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport配備紅外線IR 5MP視訊鏡頭，支援 Windows Hello臉部辨識登入，並具備實體鏡頭遮罩與TPM 2.0硬體級安全晶片，保障使用者隱私與資料安全。I/O 連接埠方面提供兩個Thunderbolt™ 4、HDMI™ 2.1(支援 4K@60Hz)、SD讀卡機與RJ-45有線網路孔，無需轉接器即可輕鬆連接各類外接設備與顯示器。

AI智慧會議體驗與全天候續航力

Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport內建獨家 MSI AI智慧引擎，能自動優化系統效能，輕鬆應對各種工作情境。同時搭載 AI Noise Cancellation Pro降噪技術，即使身處吵雜環境，也能確保視訊會議語音清晰不失真。99.9 Whr超大容量電池，能滿足全天候的行動工作需求。





Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport：為效能而生

除了商務筆電系列，MSI同時也再次推出Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport，搭載最新 RTX 50 系列顯示卡，為追求極致效能的玩家與專業用戶提供全新選擇。

Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport延續輕薄機身設計並採用高階OLED螢幕，帶來頂級視覺體驗，升級配備 RTX 5070 獨立顯示卡，搭配MSI 獨家 Cooler Boost 5強效散熱技術，效能如同AMG GT 賽車般極速且強勁，無論是遊戲、創作或多工處理皆能高速運行。此外，MSI與Mercedes-AMG Motorsport更特別重新打造Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport機身A蓋上的聯名logo，讓Mercedes 經典標誌的俐落輪廓能更充分展現，這款夢幻逸品專為全球熱愛效能與風格的使用者量身打造。



Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Motorsport與Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport兩款聯名力作即日起開放預購，早鳥購買並完成產品註冊與活動登錄，即贈MSI x Mercedes-AMG GT3 1:18限量模型車，數量有限，送完為止。

