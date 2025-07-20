醫師公會籲公車加裝AI辨識技術　交部：已全面裝視野輔助系統

▲名醫周佳正昨天捲入欣欣客運車底喪命。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周湘芸／台北報導

衛福部立桃園醫院乳房外科主任周佳正昨天遭欣欣客運的李姓公車司機駕車輾斃，醫師公會今呼籲，交通部應於大型車輛加裝行人辨識安全防護系統等相關AI技術。對此，交通部表示，現行市區公車均已強制安裝行車視野輔助系統，並補助電動公車進一步配備ADAS系統，會再請各地方主管機關加強訓練。

周佳正昨天行經中山南路與愛國東路口時，遭欣欣客運一輛公車撞上，經搶救不治，引發譁然。醫師公會全聯會理事長周慶明今表示，交通部應即刻要求六都公車及貨櫃車、大卡車等大型車輛試辦加裝行人辨識安全防護系統等相關AI技術，以期避免汽車A柱視線死角造成行人死傷憾事一再發生。

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交通部表示，將再嚴正即通函請各縣市公車主管機關，務必確實要求所轄公車業者加強駕駛人落實路口指差確認動作，以防憾事再發生。

針對公車相關主被動警示系統部分，交通部指出，現行市區公車均已強制安裝行車視野輔助系統內有螢幕，輔助駕駛人查明四周狀況，此外，交通部也已補助市區客運業者在電動公車配備更完善的ADAS系統。

對於醫師公會建議，交通部表示，會再請各地方主管機關加強訓練，要求駕駛人利用車上設備確保及提升用路安全。