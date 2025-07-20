「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲　一百多位車友哭爆

▲哈雷小姨車禍過世。（圖／翻攝自微博）



記者曾羿翔／綜合報導

中國知名重機美女騎士、網紅「哈雷小姨」於7月11日傍晚6點左右，不幸在高速公路上發生嚴重車禍，送醫後宣告不治，享年35歲。消息於19日由其所屬重機社團「哈雷長春縱隊」證實，引發廣大車友與粉絲的震驚與哀悼。

據陸媒綜合報導，事故發生時，「哈雷小姨」正騎乘哈雷重機行經高速公路，疑似因分神導致車輛失控，撞上中央隔離帶，事故為單方面肇事，未涉及其他車輛。知情人士指出，她當時疑似未確實扣緊安全帽扣環，撞擊瞬間安全帽脫落，導致頭部重創，最終不治身亡。

「哈雷小姨」以陽光形象與豪邁騎乘風格，在騎士圈累積高人氣。她不僅挑戰過三萬公里的長途騎行，還曾在新疆50度高溫下完成越野之旅，展現無畏精神與堅強毅力。

▲100多位車友幾乎哭成了淚人。（圖／翻攝自微博）



哈雷小姨來自一個名叫「哈雷長春縱隊」的重機社團，由於長相漂亮，所以深得隊裡其他人的寵愛，特地封她「最美女騎」，在她去世之後，100多位車友幾乎哭成了淚人。

▲哈雷長春縱隊發布悼念影片。（圖／翻攝自微博）



哈雷長春縱隊在悼念影片中表示：「那個一跨上機車眼裡就有光、笑容能點亮整條街的女孩，如今要提前向我們的騎行隊伍道別了。」他們也曬出車友參與告別式的影片，表達不捨與哀悼之情，「小姨兄弟們來送你遠行！我們都看到你化為蝴蝶飛向天空...」

哈雷小姨身故消息不僅讓大批網友惋惜，也再度喚起重機安全的重要性，提醒騎士們不論何時都應確保安全裝備確實配戴，避免憾事發生。

▼哈雷小姨身故消息，不僅讓大批網友惋惜。（圖／翻攝自抖音）