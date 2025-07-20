無照毒駕撞死人！台中BMW猴辯糖尿病求脫身　法官裁定再押2月

▲台中一名白男去年毒駕撞死葉姓行人，被依殺人罪起訴，近日再延押2月。（圖／資料照，記者許權毅攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市18歲白姓男子去年毒駕撞死葉姓男子，被檢方查出14小時內吸食3種毒品，依殺人罪嫌起訴，今年2年羈押至今，原訂7月25日期滿，但台中地院開庭認為， 白男所犯本刑10年以上重罪，且肇事後逃離現場，雖堅稱有糖尿病，仍有高度逃亡之虞，羈押原因依然存在，因此從7月26日起延押至9月25日。

去年10月26日， 白男無照駕駛黑色BMW租賃車，先在桃園市殯儀館附近吸食K菸，隨即駕車返回台中太平住家。隔天凌晨5時許，在住家施用毒咖啡包、吸食喪屍煙彈後，駕車前往北屯區一處朋友家，在友人住處繼續吸毒。

27日上午9時5分，白男駕車要返回太平區住家，在三光北一街108巷口，撞擊靠邊行走的葉姓男子，葉男倒臥地面後，白男沒有停車，反而加速逃逸，葉男被緊急送醫搶救不治，而白男因自撞號誌箱被逮。

台中地檢署依殺人罪將白男起訴，今年2月26日羈押至今，原訂7月25日期滿，但法官認為，白男肇事後逃離現場，有逃亡之事實，偵查時亦未如實陳述，避重就輕，雖與被害人家屬就調解金額取得共識，然仍未取得家屬諒解，被告雖有糖尿病，實難令人形成被告逃亡可能性甚低之心證，有相當理由足認被告有逃亡以規避審判程序進行及刑罰執行之虞，因此延押2月。