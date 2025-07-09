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土城姊妹慘遭家暴男殺害　犯保協會助家屬申請最高180萬補償金

▲謝男殺害妻子、小姨子，被移送新北檢。（圖／記者陸運陞攝，下同）

▲謝男殺害妻子、小姨子，被移送新北檢複訊後聲押禁見獲准。（圖／記者陸運陞攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市謝姓男子前天（7日）當街殺害妻子與小姨子，隨即逃亡彰化伸港被捕，昨移送新北地檢署複訊後聲押禁見獲准，犯罪被害人保護協會立刻關懷被害人家屬，除提供法律諮詢，並協助申請最高額180萬元犯罪被害補償金，將由新北檢犯罪被害人補償審議會審議決定。

46歲謝男7日上午在土城區明德路二段，涉開車撞倒共乘機車上班的張姓妻子與小姨子，再持刀刺殺2女奪命，驚悚場面被路人錄下，引發社會關注，謝男行兇後開車南下逃亡，在高速公路發現被警車尾隨，立刻下交流道逕赴彰化縣警局伸港派出所自稱投案。

緊跟在後的新北市土城警分局警員將謝男帶回調查，昨移送新北檢複訊後，以涉犯殺人、違反保護令等罪嫌，有逃亡、勾串滅證與反覆實施之虞聲押禁見，新北地院昨晚裁准。

▲▼家暴男當街殺妻、小姨！熱心騎士拿安全帽驅趕　還原現場情況。（圖／民眾提供）

▲謝男涉當街持刀殺害妻子與小姨子，驚悚過程嚇壞路人。（圖／民眾提供）

遇害的謝妻張女擔任診所護理師，一同喪命的張女妹妹今年剛結婚，犯罪被害人保護協會新北分會於案發當天接獲檢警通報，立即聯繫被害人家屬，由分會主任林仁德帶隊到醫院即時關懷，隔天（8日）檢方完成相驗遺體與訊問程序後，新北分會與家屬會談，了解相關需求，評估提供保護服務。

新北分會指出，後續已委請律師協助被害人家屬進行訴訟，包括法律諮詢、偵查程序告訴代理、監護權及繼承問題及法院審理程序，依法全力提供家屬充分法律協助，並考量其未成年子女最佳利益。

其次，新北分會協助家屬依《犯保法》第26條，向新北檢聲請被害人刑事訴訟資訊獲知，以掌握訴訟最新進度。另依同法第50條規定，協助家屬向新北檢申請最高為180萬元的犯罪被害補償金，將由新北檢犯罪被害人補償審議會審議決定。

此外，本案造成被害人家屬重大創傷及衝擊，新北分會持續關懷家屬身心狀況，提供關懷服務，並基於《犯保法》以家庭為中心的服務理念，具體評估家庭每位成員的狀況及需求，提供經濟支持、子女就學、心理輔導、家庭關懷及其他需求等服務。

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