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獨／高雄最暖診間！自閉症畫家跨國求診　親繪鬱金香感謝

▲知名自閉症畫家陳駿杰手繪鬱金香送給蕭政岳醫師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲國內知名新陳代謝科醫師蕭政岳談起贈畫的這件事 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

在高雄，一幅色彩繽紛的花卉畫作，近日成為新陳代謝科蕭政岳醫師診間裡最特別的風景。這幅畫出自一位來自新加坡的自閉症青年畫家陳駿杰之手，他用筆觸代替言語，將內心世界的繽紛與對醫師的深沉感謝，化作一束束綻放的鬱金香。這不僅是份禮物，更是畫家與家庭對蕭醫師長期關懷的「無聲告白」，蘊含著尊敬、愛意與新開始的美好祝福。

蕭政岳醫師提及這幅特別的珍藏時，語氣中充滿溫暖與感念。他透露，畫家陳駿杰的母親，多年前曾是他的長期病患。母親在世時，便時常向蕭醫師分享兒子在藝術上的天賦，以及他對花卉繪畫的特別熱情。「媽媽那時候就一直跟我談到他這個兒子，雖然有點自閉症，可是他從小就很會畫畫。」

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蕭醫師回憶道，陳媽媽過去常拿著照片給他看，分享兒子對花卉表現得特別拿手的點滴，這些都是他無法透過語言表達的情感出口。然而，不幸的是，陳媽媽前幾年因肺癌過世。蕭醫師對此感到非常惋惜，畢竟雙方早已從醫病關係昇華為亦師亦友的知己。

▲知名自閉症畫家陳駿杰手繪鬱金香送給蕭政岳醫師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲知名自閉症畫家陳駿杰手繪鬱金香送給蕭政岳醫師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蕭醫師沒想到，陳媽媽過世一段時間後，陳駿杰的父親，一位來自新加坡的導演，帶著兒子前來看診，並特地帶來了這幅精美的花卉畫作相贈。這已是陳駿杰贈送給蕭醫師的第二幅畫，第一幅是在母親在世時所贈。蕭醫師推測，這幅被視為鬱金香的畫作，應是陳駿杰父子長期以來，對他及診所團隊照顧陳媽媽與家庭的感謝，也是延續逝去親情的一種方式。

對於這幅特別的畫作，蕭醫師曾試圖詢問其意義，但由於陳駿杰是高功能自閉症患者，語言表達能力受限，無法明確說明。陳駿杰的父親則表示，兒子就是單純喜歡畫花，沒有特別的理由。蕭醫師深信，陳駿杰選擇繪畫，是因為「有些孩子內心跟外表是不一樣的。」他認為，陳駿杰的內心渴望一個「比較繽紛的世界，比較正向的世界」，而這些無法用言語表達的熱情與善良，便透過畫筆淋漓盡致地呈現。蕭醫師感受到陳駿杰雖然語言表達不佳，卻是個「很善良、很正向」的孩子，甚至曾在國際間的畫展獲得好評。

▲知名自閉症畫家陳駿杰手繪鬱金香送給蕭政岳醫師 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲鬱金香的花語是代表尊敬、愛意和祝福 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實陳駿杰送給蕭政岳醫師的畫是鬱金香，它的花語，恰好完美契合這份心意：它不僅代表尊敬、愛意和祝福，更象徵著新的開始。這對於辛勞付出的醫護人員而言，無疑是一份極具溫度的肯定與力量。尤其紅色鬱金香代表愛情，粉色代表關懷，白色代表尊重和純潔，紫色代表尊貴，無論畫中鬱金香呈現何種色彩，都傳達著深切的善意。

收到這份特殊的禮物，蕭政岳醫師感到「很特別，而且很感激。」他表示，無論病人送什麼，他都很感恩，感謝他們對醫師的重視。這幅畫不僅豐富了他的診間，更承載著一份跨越語言、連結生死的溫暖情誼，以及對生命美好與希望的嚮往，如同畫中繽紛的鬱金香，在靜默中綻放著最真摯的感謝與祝福。
 

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