　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來一周全台有雨　明起又有熱帶擾動發展

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今、明天各地仍有大雨或豪雨機率。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

薇帕颱風遠離，今、明天各地仍有大雨或豪雨機率，未來一周台灣籠罩在低壓帶環境，各地水氣偏多，且隨著低壓移動，降雨逐漸由東半部往北部擴大。另外，菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展機率，明起至周三為觀察期，周三至周五也有機會接近台灣。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今、明天颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地都有大雨或豪雨發生，未來一周台灣屬於低壓帶環境，雨勢仍較明顯，周三前各地沿海仍有長浪發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼薇帕颱風路徑。（圖／氣象署）

▲薇帕颱風路徑。（圖／氣象署）

張竣堯指出，薇帕颱風目前在鵝鑾鼻西方400公里持續朝廣東前進，外圍雲系及低壓帶影響，台灣天氣仍不穩定，不定時有雲簇移入台灣，花東及南部沿海仍有對流雲簇造成短延時強降雨，清晨至上午東側日累積雨量已有4、50毫米，東部更有100至150豪米，台灣海峽雲簇也逐漸明顯，今天下半天金門及馬祖也有局部大雨。

他表示，未來菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展機率，目前菲律賓東方海面到南海有明顯雲簇發展，代表台灣仍籠罩在低壓帶環境，由於組織性對流還沒有太顯著，周一至周三是觀察時間點，強度及路徑都還有不確定性，周三至周五有北移過程也有機會接近台灣。

張竣堯表示，今、明天各地都有局部大雨或豪雨，花東降雨顯著，西半部午後較為明顯，且低壓帶影響，午後雷陣雨將持續較長。周二至周六仍為低壓帶環境，其中，周二至周三有低壓相對在東半側外海，環境偏東風，東半部有局部大雨，各地也容易降雨，周四至周六低壓有往北趨勢，北部及東半部不定時有陣雨或雷雨，中南部多雲午後有雷陣雨。

溫度方面，他指出，今天東風沉降，中部以北有35度高溫，桃園、新竹局部也有36度，未來一周雲多偶有降雨，沒降雨期間各地約30至34度，較為悶熱。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲今天東風沉降，中部以北有35度高溫，桃園、新竹局部也有36度。（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台師大女足「血液樣本」呢？答案讓網怒了：還真快啊
27歲女駕駛慘死　目擊者衝上前拉人：小姐對不起，一路好走
乳癌名醫遭公車撞死　欣欣客運董事長自行請辭
無照毒駕撞死人！台中18歲BMW猴「有糖尿病」求脫身
快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案讓網友怒了：還真快啊

暴風雨中翻覆「越南觀光船怎敢開？」　他曝1陷阱：下午大太陽

名醫「小跑過斑馬線」仍被輾斃！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

未來一周全台有雨　明起又有熱帶擾動發展

快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

花540元買萬巒豬腳！妹子打開嚇壞　網見畫面也傻眼：以為吃剩的

聽說足球圈攻擊簡奇陞　她怒：誰敢用人脈影響「換封殺你們」

拿毛巾擦臉被碎念！女友突「拿出1物」派翠克大讚：很好用欸

教材把巫「婆」寫成「ㄆㄨㄛˊ」　1.7萬人吵翻！正確寫法曝

乳癌名醫「在斑馬線被撞亡」！患者聞訊崩潰：我的命是他救的

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案讓網友怒了：還真快啊

暴風雨中翻覆「越南觀光船怎敢開？」　他曝1陷阱：下午大太陽

名醫「小跑過斑馬線」仍被輾斃！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

未來一周全台有雨　明起又有熱帶擾動發展

快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

花540元買萬巒豬腳！妹子打開嚇壞　網見畫面也傻眼：以為吃剩的

聽說足球圈攻擊簡奇陞　她怒：誰敢用人脈影響「換封殺你們」

拿毛巾擦臉被碎念！女友突「拿出1物」派翠克大讚：很好用欸

教材把巫「婆」寫成「ㄆㄨㄛˊ」　1.7萬人吵翻！正確寫法曝

乳癌名醫「在斑馬線被撞亡」！患者聞訊崩潰：我的命是他救的

共起創作「活過來的河流」　水道博物館推紀念明信片＋冰品兌換活動

蘆洲媽騎機車載兒左轉要回家　跨線逆向對撞來車！4人重摔送醫

吳思瑤嗆徐巧芯：面臨罷免危機是妳　可回鍋議員「雖然機會渺茫」

塞克斯頓要成為黃蜂領袖！　以學長之姿創造「兄弟情」

哭著上廁所「每尿一滴都煎熬」！徐凱希掛急診…醫驚：再晚就變腎臟炎

黃蜂新秀是K湯鐵粉！　大讚偶像「比柯瑞還強」

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案讓網友怒了：還真快啊

400萬人注意！3官股銀行接力限縮ATM提款日額　兆豐2度調整

暴風雨中翻覆「越南觀光船怎敢開？」　他曝1陷阱：下午大太陽

名醫「小跑過斑馬線」仍被輾斃！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

「最美檢察官」不幹了！　揭人生新篇章：其實非常留戀不捨

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

薇帕遠離更強了「大豪雨續灌3地」　下周可能多個熱帶系統發展

還有熱帶系統「最新模擬路徑」　侵襲機率曝

快訊／周台英道歉哽咽「教練對不起你們」

LINE「相簿新功能」上線了！　官方：用戶陸續開放

快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

光電板吃掉山林遭撤照！業者發存證信函求償

高鐵推「爸氣出發8折」優惠　名字有4個字送5折車票券

更多熱門

相關新聞

薇帕來襲！宿霧災難狀態　菲國10萬人受災

薇帕來襲！宿霧災難狀態　菲國10萬人受災

薇帕颱風（Wipha，菲律賓命名為Crising）挾帶強風暴雨侵襲菲律賓，出現淹水、樹木倒塌、土石流等災情，道路、橋樑無法通行，上千人滯留港口，至今導致3人受傷、4人失蹤，總計10萬多人受災。中部城市宿霧等地已於18日宣布進入災難狀態。

還有熱帶系統「最新模擬路徑」　侵襲機率曝

還有熱帶系統「最新模擬路徑」　侵襲機率曝

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

台電嘉義區民生用電全復電！　

台電嘉義區民生用電全復電！　

關鍵字：

天氣降雨溫度颱風

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

Coldplay抓姦　CEO妻po文親曝：官司開打

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

魔鷹：天堂的女王，永遠愛妳

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面