未來一周全台有雨　明起又有熱帶擾動發展

▲今、明天各地仍有大雨或豪雨機率。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

薇帕颱風遠離，今、明天各地仍有大雨或豪雨機率，未來一周台灣籠罩在低壓帶環境，各地水氣偏多，且隨著低壓移動，降雨逐漸由東半部往北部擴大。另外，菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展機率，明起至周三為觀察期，周三至周五也有機會接近台灣。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今、明天颱風外圍雲系及低壓帶影響，各地都有大雨或豪雨發生，未來一周台灣屬於低壓帶環境，雨勢仍較明顯，周三前各地沿海仍有長浪發生。

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▲薇帕颱風路徑。（圖／氣象署）

張竣堯指出，薇帕颱風目前在鵝鑾鼻西方400公里持續朝廣東前進，外圍雲系及低壓帶影響，台灣天氣仍不穩定，不定時有雲簇移入台灣，花東及南部沿海仍有對流雲簇造成短延時強降雨，清晨至上午東側日累積雨量已有4、50毫米，東部更有100至150豪米，台灣海峽雲簇也逐漸明顯，今天下半天金門及馬祖也有局部大雨。

他表示，未來菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展機率，目前菲律賓東方海面到南海有明顯雲簇發展，代表台灣仍籠罩在低壓帶環境，由於組織性對流還沒有太顯著，周一至周三是觀察時間點，強度及路徑都還有不確定性，周三至周五有北移過程也有機會接近台灣。

張竣堯表示，今、明天各地都有局部大雨或豪雨，花東降雨顯著，西半部午後較為明顯，且低壓帶影響，午後雷陣雨將持續較長。周二至周六仍為低壓帶環境，其中，周二至周三有低壓相對在東半側外海，環境偏東風，東半部有局部大雨，各地也容易降雨，周四至周六低壓有往北趨勢，北部及東半部不定時有陣雨或雷雨，中南部多雲午後有雷陣雨。

溫度方面，他指出，今天東風沉降，中部以北有35度高溫，桃園、新竹局部也有36度，未來一周雲多偶有降雨，沒降雨期間各地約30至34度，較為悶熱。

▲今天東風沉降，中部以北有35度高溫，桃園、新竹局部也有36度。（圖／氣象署）