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大陸 大陸焦點 特派現場

深入1820米！打破全球紀錄　陸科研隊挖到「最深」砂岩型鈾礦

▲▼新疆塔克拉瑪干沙漠。（圖／CFP）

▲新疆塔克拉瑪干沙漠蘊藏好多為開發的豐富資源。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸科研人員近日在新疆塔里木盆地沙漠腹地「挖」出世界紀錄！陸國家原子能機構18日公布，科研團隊在該地區地下1820米處發現全球「最深」的砂岩型工業鈾礦化，成功刷新發現該礦產「最深」的世界紀錄，大陸也在「深地找鈾」領域達到國際領先水準。

陸媒《光明日報》報導，這項重大突破來自於中核集團牽頭的科研團隊，地點則位於大陸新疆塔里木盆最大沙漠腹地，也是全世界第二大流動沙漠塔克拉瑪干沙漠的空白區，這裡過去「從未」發現鈾礦蹤跡。

中核集團首席科學家、塔里木盆地項目負責人秦明寬表示，「本次發現是我國首次在塔里木盆地沙漠腹地紅雜色層中發現的厚大工業鈾礦化，填補了沙漠覆蓋區的找礦空白，對砂岩型鈾礦找礦具有重要示範意義。」

據了解，砂岩型鈾礦因其成礦條件複雜，一直被視為難度極高的找礦目標，尤其在塔里木盆地這類「荒漠-沙漠覆蓋區」。本次發現能在如此深度完成突破，主要大陸科研團隊自建的「天-空-地-深」三維探測技術體系，整合衛星遙感、無人機測繪、地質建模與深地鑽探等多維手段，打造出一套綠色、高效、低擾動的找礦體系。

「這次找礦突破意味著我們打破了砂岩型鈾礦過去的理論禁區，在四個面向實現重大突破：新區、新層位、新類型、新深度，未來可大幅提升我國在沙漠地區的找礦能力。」秦明寬指出。

科研團隊的合力攻堅，在國家原子能機構的支持下，中核集團核工業北京地質研究院與核工業二一六大隊共同組建塔里木盆地核能開發科研專家團隊。團隊針對該地區複雜地層結構與找礦特性，提出創新的「滲出-滲入復成因區域預測模型」，同時研發出適用於塔里木地層的深孔高效鑽進技術，成為此次找礦成功的關鍵支撐。

這項發現將為大陸建構戰略性鈾資源大基地奠定基礎。由於鈾是核能發電的關鍵原料，這項突破將強化大陸自主能源供應能力，並帶動周邊資源勘探產業升級，具備可觀的產值潛力。

業界分析認為，該項發現有望引領全球砂岩型鈾礦找礦技術升級，也將為大陸參與國際能源礦產競爭增添利器。面對未來能源安全與綠色發展的雙重挑戰，這項來自深地的鈾礦新紀錄，不僅是一場科技勝利，更是一場資源戰略的前線突圍。

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