妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！案情大反轉

▲女研究生控性侵敗訴，法院認證據不足。（示意圖／翻攝pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

新竹地方法院近日就一起大學校園內性侵害民事訴訟案件做出判決，駁回一名女研究生對同學的損害賠償請求，認定女方未能證明其當時意識不清且無法抗拒，亦無證據支持男方違反其性自主意願。

案件發生於2022年11月，女研究生（化名小芸）指控男同學（化名大威）於兩人深夜在校內實驗室飲酒後，趁她酒醉意識模糊，親吻其身體並以手指插入陰部，事後造成她心理創傷與校園壓力，因此提起民事訴訟，請求賠償60萬元。

儘管原先刑事部分已遭檢方以不起訴處分結案，小芸仍以侵權為由提起民事訴訟。法院調閱多段監視器畫面，包括實驗室、廁所及返家路線等，發現事發期間小芸可自行行走、使用門禁系統、與大威互動，並未出現失去行動能力或意識不清的狀態。

小芸提出多次錯誤輸入密碼紀錄及坐地畫面，試圖證明其判斷力因酒精影響下降，然法院認為樣本過少、缺乏統計價值。

判決書還指出，大威事後曾用LINE傳送訊息給小芸，主動詢問她的身體狀況，「我很難想像你真的都不記得」、「我沒想到你那時沒意識」、「你先摸我那的」、「然後我脫我的褲子讓你直接摸，然後才脫你的」、「不然一開始我怎麼在下面」、「需要我幫你還原過程嗎」等語。



法院認定雙方互動中，小芸未顯示抗拒，缺乏被強迫證據。

此外，原告聲稱被告對外放話造成名譽損害，但法院指出反而是小芸自行散播監視器畫面，無法證明被告有加害行為。綜合所有證據與事實，法院認定小芸之主張缺乏佐證，最終駁回其訴訟請求及假執行聲請，全案由原告負擔訴訟費用。