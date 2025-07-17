　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！案情大反轉

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲女研究生控性侵敗訴，法院認證據不足。（示意圖／翻攝pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

新竹地方法院近日就一起大學校園內性侵害民事訴訟案件做出判決，駁回一名女研究生對同學的損害賠償請求，認定女方未能證明其當時意識不清且無法抗拒，亦無證據支持男方違反其性自主意願。

案件發生於2022年11月，女研究生（化名小芸）指控男同學（化名大威）於兩人深夜在校內實驗室飲酒後，趁她酒醉意識模糊，親吻其身體並以手指插入陰部，事後造成她心理創傷與校園壓力，因此提起民事訴訟，請求賠償60萬元。

儘管原先刑事部分已遭檢方以不起訴處分結案，小芸仍以侵權為由提起民事訴訟。法院調閱多段監視器畫面，包括實驗室、廁所及返家路線等，發現事發期間小芸可自行行走、使用門禁系統、與大威互動，並未出現失去行動能力或意識不清的狀態。

小芸提出多次錯誤輸入密碼紀錄及坐地畫面，試圖證明其判斷力因酒精影響下降，然法院認為樣本過少、缺乏統計價值。

判決書還指出，大威事後曾用LINE傳送訊息給小芸，主動詢問她的身體狀況，「我很難想像你真的都不記得」、「我沒想到你那時沒意識」、「你先摸我那的」、「然後我脫我的褲子讓你直接摸，然後才脫你的」、「不然一開始我怎麼在下面」、「需要我幫你還原過程嗎」等語。

法院認定雙方互動中，小芸未顯示抗拒，缺乏被強迫證據。

此外，原告聲稱被告對外放話造成名譽損害，但法院指出反而是小芸自行散播監視器畫面，無法證明被告有加害行為。綜合所有證據與事實，法院認定小芸之主張缺乏佐證，最終駁回其訴訟請求及假執行聲請，全案由原告負擔訴訟費用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
579 2 4387 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！
恐怖畫面！見前妻有新歡　他3度買兇殺人
賓士2女慘了！演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬
一款香料是「抗癌超級食物」！能預防大腸癌
颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！案情大反轉

快訊／公報夾反罷文宣畫面曝！女鄰長承認動手腳...檢方要辦了

快訊／丹娜絲捲走屋頂！台南獨子「爬屋頂蓋帆布」　摔下送醫亡

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

【掃射瞬間曝】尾隨「鳳梨」阿法座車！槍手騎車犯案後逃逸

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

【女足抽血案】受害學生質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉

【小貓可愛癖好】躲凳底玩耍秒變掃地機器人XD

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

傳妻「性感露胸」照給閨密邀3P　人夫「戰2女狂衝腦」下場慘了

賓士2女慘了！演習停市高下車開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

颱風吹破屋頂！台南孝子鋪帆布摔死　98歲老母還不知兒死訊

債務談判破局！他撂兄弟狂毆「家人也不放過」　7惡煞被逮

妹子控遭撿屍性侵　男同學傻眼「是妳先摸我那的」！案情大反轉

快訊／公報夾反罷文宣畫面曝！女鄰長承認動手腳...檢方要辦了

快訊／丹娜絲捲走屋頂！台南獨子「爬屋頂蓋帆布」　摔下送醫亡

快訊／北檢突襲台師大！查扣血液檢體「朝強制、侵占偵辦」

吃到一半「天花板整塊掉落」！竹圍漁港餐廳老闆宣布：全場免單

職棒工會聲援台師大女足抽血事件：體育生不該被例外對待！

兩岸企業家峰會換屆　劉兆玄連任理事長、毛治國任副理事長

「夏日1神器」蝦皮販售竟違規　12賣家被罰了

戰爭與欠稅問題以色列埃拉特港傳周日關閉　但不影響貨櫃進出

跟國手姊姊郭虹廷不聊籃球　郭俊言瓊斯盃砍20分成長人新希望

李連杰「不出席親友喪禮」被罵翻　高EQ發聲：儀式是做給活人看

兒盟前社工陳尚潔不認失職害死剴剴　反問法官：我要負什麼責

「想笑著結束這段旅程」　志田千陽堅持自然體迎戰　最美女雙勇闖日羽8強

【逆向狂繞圈】長照車醫院外逆向繞圈　「48秒狂繞4圈」嚇壞路人

社會熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

鳳梨街頭被開槍　疲老闆IG限動「再繼續啊」秒刪

即／丹娜絲捲走屋頂　台南獨子「爬屋頂蓋帆布」摔死

中壢越式按摩一條街被抄了！香豔辣妹曝光

應召集團老司機包車短褲38E爆乳妹直送

鳳梨迴轉壽司初體驗後　遭開12槍...歐菈疑也在車上

鳳梨遭槍擊新視角曝光！槍手超車狂轟

夜店外賓士車驚見男男交疊　超糗原因曝光

鳳梨遭槍擊「當下沒報案」！1小時後才到警局

快訊／台南女律師成詐團共犯！收押禁見

台北男不願配合城鎮韌性演習　警到場帶上車畫面曝

即／國3北上土城段7車連環撞

更多熱門

相關新聞

朱海君離開豪記許效舜為她打氣

朱海君離開豪記許效舜為她打氣

第36屆傳藝金曲獎將於2025年8月23日在臺灣戲曲中心登場。許效舜與楊小黎、柯大堡都一起出席。不過許效舜被問到徒弟NONO近況，他表示：「看到朱海君都有幫她加油，但她有變瘦，NONO也該去面對他該面對的事。」

小5時遭導師侵犯　18年後狼師慘了

小5時遭導師侵犯　18年後狼師慘了

女被強拖上車　遭7男連續性侵11天

女被強拖上車　遭7男連續性侵11天

巴西12歲女童遭性侵懷孕　產後腦溢血亡

巴西12歲女童遭性侵懷孕　產後腦溢血亡

性侵殺女嬰　他遭拖出警局打死焚屍

性侵殺女嬰　他遭拖出警局打死焚屍

關鍵字：

性侵新竹

讀者迴響

熱門新聞

孽子「除夕夜燒三代」6死5傷　槍決遺言很嗆

柬埔寨掃蕩詐騙園區　75名台灣人遭逮

6歲童亂闖醫院病房　殺死7個月女嬰

去年熬過12次辛苦化療 小彤突驚爆：告別式從簡、正在物色塔位

準薇帕大環流將轉彎　紫爆豪大雨炸半台

台中大停水29小時　近16萬戶受影響

男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

鳳梨開車遭槍擊辣妻嚇壞　他二度發聲「禍不及家人」

林襄經紀人宣布離開台灣移居蘇州

台中「歡樂3兄弟」笑偷肉蛋　自助泡麵店給7天

逼弱女簽「性奴隸條款」狂虐！胖男遭判15年

普發1萬元喊卡合理嗎？6.2萬人投票結果曝

越女和已婚男友鬧脾氣　爬4樓窗台被救下

25歲鮮肉激吻紅姐！檢驗陽性大崩潰

張善為癱瘓12年近況曝光蜻蜓哥哥曝「斷絕內幕」

更多

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面