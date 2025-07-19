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唱KTV下藥「繩縛性侵」惡男慘了　他幫買G水變共犯也判7年3月

▲▼男性、失望、害怕、男人、性暴力、性侵、偷拍、出軌。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄男子遭兩男下藥性侵還偷拍性愛片。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名李姓男子嚮往與不同性傾向者發生性行為，他為滿足自己慾望，竟夥同謝姓友人設局邀約男子阿傑（化名）到KTV後，用G水下藥將對方迷暈，再將阿傑載到汽車旅館性侵，過程中李男還用繩子綑綁阿傑後性侵，甚至還拍下性愛影片，直到後來阿傑收到他人私訊告知，他才驚覺自己遭人性侵，高雄地院審理後，依犯強制性交等罪，重判李男8年4月徒刑，幫忙買G水的謝男則被認定為共同正犯，也判刑7年3月。

判決指出，李男和謝男事前共謀要設局下藥迷姦阿傑，並由謝男上網購買俗稱「G水」的迷姦藥水給李男，去年11月25日謝、李2人約阿傑到高雄某KTV唱歌，阿傑到場後，李男隨即熱情陪同唱歌，謝男則藉口遲到未出現在KTV，之後李男趁著阿傑去上廁所，偷偷載他的酒杯倒入「G水」，阿傑喝了幾口後藥效便發作隨即失去意識。

之後，李男將阿傑載到汽車旅館，先動手脫光阿傑衣服，並將他裸身綑綁後性侵得逞，過程中李男還拿出手機拍照及錄影。直到後來，有人私訊告知阿傑，他才知道自己被性侵，憤而對李男提告。

高雄地院審理認為，李男於警訊及審理時均坦承犯行，且與證人證述情節大致相符，審酌李男為逞私慾，與友人謝男合謀，對阿傑下藥性侵，並擅自錄下其2人性愛過程，甚至恣意以其個人性癖好強加於阿傑，犯罪手段及犯行所致生之損害甚鉅，依以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪，判李男有期徒刑8年4月。

謝男的部分，謝男辯稱雖然阿傑是他約去KTV的，但G水並不是他提供給李男，後續去旅館、拍性影像的事情他都沒有參與，最多只能算是幫助犯，希望爭取輕判。

但法官查出，李男使用的G水的確是謝男提供，而且兩人事前就不斷商議如何對阿傑「下手」，因此認定謝男是共同正犯，而非幫助犯，所以重判他徒刑7年3月，全案可上訴。

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