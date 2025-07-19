28年資深牙醫竟是冒牌貨！國中齒模師幫鄉親裝假牙　下場曝光

▲彰化國中畢業自稱牙醫掛牌開業28年遭踢爆判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

太誇張了！彰化縣一名莊姓男子僅國中畢業，自稱牙醫在田中鎮掛牌執業28年，他不僅幫患者裝假牙、磨牙，甚至咬模、試模一條龍作業，假牙一顆收8千元，直到身體不好才在5年前歇業，結果遭患者踢爆是名假牙醫，法院審理後針對他對兩名病患進行醫療行為部分，依違反醫師法判處8月徒刑、緩刑2年，還要繳庫30萬元，不法所得2萬4千元也被沒收。

根據判決書內容，莊男從1992年開始就在田中鎮開設牙醫診所，明明沒有牙醫師資格，卻大膽幫患者進行專業牙科治療、製作假牙、牙套、磨牙、修牙、咬模、試模等專業醫療程序。

其中，蕭姓男患者裝了2顆假牙收費1萬6千元，另一名女患者也被裝了1顆假牙收費8千元。這些都是標準的醫療行為，依法必須由合格牙醫師執行。

直到去年，蕭姓患者發現牙齒出問題，向彰化縣警察局田中分局報案，整起事件才被揭發。警檢偵辦，莊男根本沒有牙醫師執照，只是個齒模師，卻違法執行醫療業務長達28年。

莊男自白坦承，彰化地院審理後認定，莊男觸犯《醫師法》第28條非法執行醫療業務罪、考量坦承犯行，判處8月徒刑、緩刑2年、須支付公庫30萬元，犯罪所得2萬4千元沒收。