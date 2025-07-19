教練證恐撤銷　周台英沉默3秒「仍想繼續從事足球運動」！PTT罵翻

▲周台英。（圖，下同／記者黃克翔攝）



記者施怡妏／綜合報導

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台師大今（19）日舉辦記者會公開說明事件始末，針對教育部擬撤銷教練證，周台英表示可以接受，未來如果有機會，仍繼續從事足球的運動，「但還是希望我的球員接受我的道歉，對不起造成你們的傷害。」

周台英在記者會上提到，大家對她的認識都是以前的歷史，「但不足以讓我今天有傷害他們的理由，整起事件是我的錯，還是希望球員能原諒我」。提到教練證被撤銷，她沉默3秒後表示，「教練證對我來講…OK的，我喜歡這個項目，我還會繼續從事足球的運動，只要有機會」。

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周台英也強調，「我還是希望我的球員接受我的道歉，對不起對你們造成的傷害」，今天出面，就是希望能夠有一個機會在大家的面前跟你們說，「教練對不起沒有把這個教練的職位做好，希望能夠原諒教練謝謝」。

不過，大批網友對周台英的道歉不買單，在PTT紛紛留言，「還想出來？怎麼有那麼無恥的人？不適任就該乖乖下去，怎麼有臉求繼續待在這個圈子」、「早就該滾出師大永不錄用了，還好意思說自己想留在這體系」、「根本就是避重就輕」、「一直說沒考慮學生心情，不是吧，你這是沒考慮犯法的問題」。

教育部痛批台師大「處理糟糕」要求重審，更祭出嚴懲，包括對研究主持人、共同主持人處50萬元罰鍰，台師大處110萬元罰鍰，擬撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大的行政疏失。

為提供受害學生相關協助，教育部次長張廖萬堅17日中午與受害學生簡奇陞等人會面，會後達成7點共識，包括成立跨部會調查專案小組進行調查，並成立給受害學生的單一申訴窗口，檢討撤銷周台英教練的教練證，教育部也會追究台師大行政疏失，涉及校長部分將由教育部召開考績會討論。