宣導防制性剝削大歪樓！帥警爆紅...7千人按讚　網瘋喊：想抽IG

▲防治兒少性剝削貼文宣傳照中的帥警引人注目。（圖／翻攝自Facebook／嘉義市政府警察局）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義市政府警察局11日在粉專宣傳「防制兒少性剝削」抽獎活動，按照步驟按讚、分享、留言、標記好友，將從中抽出一位可獲得「警察大白熊」玩偶一隻。此篇貼文一經發布迅速引起眾多網友留言，不過並不是為了抽大白熊，而是為了抽宣傳照中帥警的IG帳號。

嘉義市政府警察局此次為了防治兒少性剝削發布抽獎貼文，內容包含私密照外流四步驟：蒐證、報警、求助、檢舉；杜絕兒少性剝削四不：不拍攝、不持有、不轉傳、不八卦。並祭出抽獎獎項：「警察大白熊」玩偶一隻，然比起獎項，網友對宣傳照中的帥警更感興趣，紛紛留言：「抽獎是抽這位警官嗎」「大白熊抱歉了，我想抽IG」，貼文已有近7千人按讚。

▲帥警私照曝光。（圖／嘉義市警察局提供）

引起網友轟動的帥警姓劉，30歲，已從警6年，目前服務於嘉義市警察局服務保安警察隊，更是有繪畫設計天賦，2021年曾與警界、圈外朋友辦過插畫展「警政文庫x三雞哥 正義聯展」、設計服務單位的臂章、周邊，也參與過參與嘉義縣38婦女節人像速寫活動。

▲劉員經常參加各種繪畫設計活動，留下許多精彩作品。（圖／嘉義市警察局提供）