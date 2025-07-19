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周台英首出面坦承嚴重失職　致女足隊員道歉信全文曝光

▲▼ 0719 臺師大本校女子足球隊事件處理進度說明-周台英。（圖／記者黃克翔攝）

▲台師大本校女子足球隊事件處理進度說明，教練周台英首度出面。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」爭議持續延燒，台師大今（19）日舉辦記者會公開說明事件始末，教練周台英首度現身哽咽鞠躬道歉「教練對不起你們，沒有把教練職位做好，希望你們能原諒教練。」周台英也附上致師大女足隊員們的道歉信，信中談及自己未把計劃說清楚屬嚴重失職，也強調從未想過以學分作為控制手段，卻常因表達不當，讓隊員感到不安與懷疑，重申自己錯誤，會記得這次教訓，未來更加謙卑與傾聽。

周台英道歉信全文如下：

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致台師大女足隊員們：

這封信，除了感謝你們過去在球隊給我的支持與信任，也想在這裡，向你們正式道別，更誠摯地說聲：「對不起」。

過去這段日子，女足隊所經歷的一切，帶給你們許多困擾與傷痛。作為這支球隊的前教練，看到事件對大家造成的傷害，無論是身心上的創傷、對彼此信任的動搖，或對校譽的影響，我都深感自責，在此向每位隊員、師長與母校，表達我最深的歉意。

我從不是個善於說話的人，也不習慣表達內心對你們的關心。我一直相信，教練不只是訓練技巧，更要為學生鋪出一條可以穩健前行的道路。多年來，無論寒暑、晨昏，我盡我所能陪伴你們成長，全力支持你們專心學習、安心比賽。我從未想過，自以為善意的出發點，會在過程中對你們造成這樣的傷害。

這些年來，我陪著你們成長，看見你們從青澀走向成熟。你們的汗水與淚水，我歷歷在目。或許我太過嚴厲，或許我沒說出口的關心讓你們感受不到溫暖。如今我才明白，若沒有良好的溝通與傾聽，再多的付出也可能被誤解，甚至讓你們失望與難過。

我認為，運動科學可以提升球員表現，但我錯在沒有把計畫說明清楚，更忽略了你們的感受與疑慮。這是我嚴重的失職，無論出發點多麼善意，都不能掩蓋過程中的錯誤。我沒有做好充分溝通，也未尊重每位球員的選擇權，讓你們承受了心理壓力。我深刻反省，也向你們鄭重道歉。

我從未想過以學分作為控制手段，卻常因表達不當，讓你們感到不安與懷疑。公平與共識是球隊存在的基石，我沒能做到公開與透明，導致誤解與不信任。我願意誠實面對這些缺失，也期盼未來球隊制度能更完善，讓每位球員都能安心投入。
一個團隊要長久、要有凝聚力，需要清楚的溝通與充分的信任。我沒能及時傾聽、沒清楚說明，導致本可避免的裂痕擴大，這些都是我的錯。我會記得這次教訓，未來更加謙卑與傾聽。

我曾是個足球員，知道訓練的辛苦，也知道選手內心的脆弱與堅強。我一心希望你們能成為頂尖選手，卻忽略了溝通的重要。這次事件，讓我深切明白：再多的苦心，若少了理解，就無法被接納。我願承擔所有責任，誠心向你們致歉。

我知道，有些我的言語表達方式，讓你們受傷，甚至留下陰影。我不是有意傷害，只是方式錯了。請相信，我從未想要貶低你們，在推薦與評量上我一直給予最高評價，只因我相信你們是最出色的一群。

女足隊一路走來，成績斐然，不是偶然，是你們犧牲無數假期、努力堅持的成果。你們讓外界對師大女足改觀，也讓我引以為傲。你們不僅在場上拚戰，也在課業上努力，是最優秀的學生運動員。

我的足球人生已告一段落。雖然不能再站在場邊陪你們訓練、比賽，但我會永遠默默支持你們並以你們為榮。希望你們能原諒我，也希望這次風波不會成為你們青春裡的陰影。

請繼續前進，為自己，也為你們熱愛的足球。

再次表達深深的感謝與歉意！

周台英
2025年7月18日

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