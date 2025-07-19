30年王室規定將鬆綁？　威廉凱特考慮為兒子打破傳統

▲ 威廉王子與凱特王妃正考慮是否打破一項持續已久的王室傳統。（圖／達志／美聯社）

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有傳聞指出，威廉王子與凱特王妃正考慮是否打破一項持續已久的王室傳統，允許他們即將年滿12歲的長子喬治王子繼續與家人一同旅行。

根據《華盛頓郵報》報導，這項王室規定自1990年代初期以來實施，內容禁止年滿12歲以上的王位繼承人與其他高階王室成員搭乘同一架飛機或交通工具，目的在於確保王位繼承序的穩定性，以防止意外導致王位真空。根據知情人士透露，威廉與凱特目前正與顧問及宮廷幕僚協商，一旦喬治王子在7月22日年滿12歲，可能正式廢除這項規定。

王室記者勞瑞（Russell Myers）在節目《A Right Royal Podcast》中指出：「過去查爾斯國王、戴安娜王妃、威廉王子和哈利王子曾一起搭機出行，但當威廉王子年滿12歲後，就必須與家人分開乘機，除非獲得當時伊麗莎白二世女王的書面許可。」

儘管尚未有最終決定，威爾斯一家也可選擇循傳統向現任君主查理三世國王申請特別許可，繼續一家人共同旅行。除了旅行規定，威廉與凱特也被認為正考慮以更現代的方式撫養包括喬治王子、夏綠蒂公主與路易王子在內的三名子女。消息指出，這對夫婦致力於打造相對「正常」的成長環境，減少繁文縟節與過度強調王室頭銜的養育方式。

目前三位王室子女就讀於英國伯克郡的蘭布魯克學校（Lambrook School），該校位於溫莎家園公園內的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）附近，方便日常通勤與家庭生活。

不過並非所有王室傳統皆被捨棄，有報導指出，喬治王子預計在今年9月轉入著名的伊頓公學（Eton College），該校為威廉王子與哈利王子的母校，亦是英國政界與貴族精英子弟的搖籃。每年學費高達8.2萬美元（約合新台幣258萬元），學校距離王室住所僅數步之遙。

在入學前，喬治王子也曾參觀過包括海格特學校（Highgate School）在內的多所倫敦知名學府，目前肯辛頓宮尚未就三名子女的最終教育安排作出正式回應。

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