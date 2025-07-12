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社會 社會焦點 保障人權

酒後嗆警「不然是要輸贏？」　莽男1動作代價拘役55日

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿豪（化名）去年11月間因飲酒妨害安寧，經3名警員到場勸阻，他竟放話，「不然是要輸贏嗎？現在是怎樣？」甚至意圖出手攻擊其中1名警員的頭部，結果反而害自己吃上官司。雖然阿豪辯稱當時喝醉了，沒有印象，但還是被高雄地院法官依犯妨害公務執行罪，判處拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲阿豪酒後嗆警，甚至意圖出手攻擊，反被警方當場壓制逮捕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪去年11月間在住處飲酒妨害安寧，3名警員接獲報案前往現場處理，他卻不滿警方前來執行職務，出手推擠警員的身體，甚至意圖攻擊其中1名警員的頭部，結果當場被壓制並逮捕。

阿豪酒醒之後矢口否認妨害公務，他辯稱，對此事沒有什麼印象，當時喝了很多酒，記不起來了。不過，高雄地院法官檢視警員密錄器影像等證據，發現阿豪看到警員到場並詢問是否需要幫忙時，竟回答「不然是要輸贏嗎？現在是怎樣？」當警員詢問姓名等資料時，他又說「你自己不會去查」；接著，警員說明他們是來關心的，態度不用那麼差，阿豪隨即出手意圖攻擊警員的頭部。

法官表示，從現有證據看來，阿豪當時雖然有喝酒，但神智尚屬清醒，甚至可以跟警員一問一答、針鋒相對，主觀上確實有妨害公務犯意，最終依犯妨害公務執行罪，判處他拘役55日，得易科罰金5.5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

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