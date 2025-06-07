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社會 社會焦點 保障人權

撿到手機「解不開密碼」塞衣櫥　高雄男慘噴1萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年12月間在超商撿到一支手機，卻沒有將手機交給店員或警察處理，反而帶回家中放在衣櫥裡，直到警方持搜索票找上門，他才辯稱是因為解不開密碼，就先放在房間裡，加上他涉及其他案件，所以不敢找警察。高雄地院法官審理之後，依犯侵占遺失物罪，判處阿榮罰金1萬元，得易服勞役10日。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲阿榮將撿到的手機藏在衣櫥裡。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年12月間在高雄市某超商撿到一支手機，竟意圖將手機占為己有，帶回家後便藏在房間的衣櫥內；後來失主發現手機遺失並報警處理，警方在同年同月底持搜索票執行搜索時，才在阿榮家中發現失主的手機。

阿榮辯稱，他原本想用手機聯繫失主，但因為解不開密碼，就先放在房間裡，「我有想要交給警方，但是我有其他案件在跑，所以我不敢找警察。」

不過，高雄地院法官認為，若阿榮真的有心將手機還給失主，大可在撿到的當下就交由超商店員處理，況且監視器影像拍到，他撿到手機之後，立刻就走出超商並騎車離去，因此不採信他的說詞。

法官表示，阿榮因為一時貪念，侵占他人的手機，行為確實不應該，考量到他犯後僅坦承客觀事實、否認主觀犯意，至今未與失主達成和解或賠償，最終依犯侵占遺失物罪，判處他罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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