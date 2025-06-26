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漢光演習動員2.2萬後備軍人「創歷年最多」　寄出近2萬張教召令

▲▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）

▲漢光41號演習7月9日登場，為期10天9夜。（圖／國防部）

記者柯沛辰／綜合報導

國軍「漢光41號」實兵演習將在7月9日登場，為期10天9夜，且實況、實兵、實裝，24小時不間斷。值得一提的是，今年漢光演習將召集2萬2000餘名後備軍人，不僅人數創下歷年之最，還將首度驗證一個後備旅編成。這項搭配漢光進行的「同心35號」後備動員演習，近日已陸續寄出近2萬張教召令。

根據國防部規劃，今年漢光演習將沿襲去年「無劇本」，隨機下達指令讓部隊應變，也不再安排「假想敵」，貫徹實況、實兵、實裝且有部分實彈方式進行，兵力在哪裡召集就在哪裡作戰，讓國軍熟悉戰場。

顧立雄25日在立院答詢時表示，過去漢光後備動員多以連、營級為主，最多僅召集後備兵力數百人，這次不僅召集2.2萬後備軍人，其中陸軍步兵206旅還將「全旅動員」，驗證一個後備旅從動員令送達、召員報到再到臨戰訓練、進入戰術位置，最終恢復原有戰力，需要花上多少時間。

近期，國防部已寄發近2萬張「同心35號」教召令，其中206旅全旅擴編，動員2500至3000名後備軍人，首度驗證一個後備旅的動員編成。比起去年漢光一共動員1萬4000餘名後備軍人，今年將增加8000餘人，人數創下歷年之最。

▼今年漢光演習動員2.2萬名後備軍人，創下歷年之最。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼漢光演習、金門、軍事、戰車、裝甲車、國軍。（圖／記者林名揚翻攝）

 
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