參加體能比賽！女友倒地「男友獨自衝過終點線」　2派網友戰翻

▲一對情侶參加體能比賽時，女方倒地接受醫療，男方獨自越過終點線。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨的體能競賽「HYROX」發生爭議事件，一對情侶組隊參賽時，女方突然暈厥倒地，醫護人員也立刻蜂擁而上，男方卻繼續參賽，最終獨自衝過終點線。上述畫面被分享到社群媒體後，引發兩派網友論戰。

參賽者亞倫（Aaron Boundy）在TikTok影片中表示，「她倒在地板上，並且暈了過去，整個人在地上抽搐不停。但她男友只是繼續做藥球（wall ball）投擲，沒有過去看看她。」

他宣稱，當時所有醫護人員都上前處理，還在女子周遭設置路障，看起來情況不妙。不過，男方僅拍拍女友的腿，向裁判確認不一定需要2人同行才能完賽之後，立刻繼續往前跑，「他把她丟在那裡……真是個垃圾。我想我剛剛目睹了我生命中最糟糕的一件事。」

HYROX是一種全球性體能賽事，專注在耐力跑與功能性體力挑戰，一共由8個項目組成，參賽者每次跑完1公里之後，必須緊接著完成不同動作，包括推雪橇、划船機、藥球投擲、波比跳等，可以報名個人、雙人或團體接力項目。

這段影片迅速引爆熱議，一些人批評男方為了比賽成績不顧女友安危，「我希望他現在已經是她的前男友了。」但也有人指出，這段影片扭曲事實，「我也在場並目睹整起事件，女友接受醫護照顧時，他關心她很多次。」

另一些人認為，醫護人員已經在現場施救，男子根本幫不上忙。還有人表示，「如果我跟伴侶為此訓練很久，而我必須跟醫護人員待在一起，我會希望他跨越終點線，因為反正他不論如何也幫不了我。」

隨後，一名自稱當事人的網友表示，她恢復意識之後，馬上詢問男友「你代表我們完賽了嗎」、「我們的成績是幾分幾秒」，而且男友也很快回來照顧自己，她對於整起事件被斷章取義感到遺憾。

HYROX亞太區總經理洛克（Mat Lock）接受澳洲新聞採訪時證實，影片中的女參賽者在藥球項目倒下，但「經過醫療團隊評估後，迅速透過輪椅轉移到醫療區接受治療」，不久之後，已經完全康復。