童子賢任重啟核三公投正方辯護代表　傳由民眾黨邀請

▲和碩科技董事長童子賢3月時曾出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

核三重啟公投將於8月23日投票，中選會預計舉辦5場電視發表會或辯論會，今（18日）傳出，支持重啟核三的正方辯護代表名單赫見總統府氣候變遷委員會副召集人童子賢。由於童與總統賴清德關係匪淺，此次同意擔任重啟核三方的辯護代表，令外界相當錯愕，據了解，童子賢為民眾黨邀請之人選。

中選會表示，為使核三重啟公投正、反雙方意見充分表達，決議在8月7日、9日、11日、13日、15日，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，立法院代表正方，依立院黨團協商結論，由國民黨、民眾黨分別推薦代表；行政院或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

重啟核三為民眾黨所提的公投提案，正方代表要派5個人，民眾黨推派3位人選，分別為清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸、民眾黨立委黃國昌、和碩聯合科技董事長童子賢。國民黨2位代表為立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修。

童子賢向來擁核立場明確，也曾堅定表達對於新式核能的想法，且也能代表產業界，是相當合適的人選。此外，童也有賴清德顧問的身份，邀請他擔任正方代表，又有另一層意義。據了解，民眾黨曾邀童子賢出席黨內論壇演講，當時就已建立溝通的管道。