郵局7/19新制「網路轉定存限額降為300萬」　約定轉帳晚2天生效

▲中華郵政7月19日起調整綜合儲金戶定期存款限額。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

郵局定存利率較高，是不少民眾理財管道之一，不過郵局活存轉定存額度7月19日起要降低了，屆時透過網路或行動郵局轉存定存，每月或每天上限將從500萬元降低為300萬元，臨櫃則無受限。此外，約定帳戶將晚兩日生效，避免遭詐騙集團利用。

根據統計，截至今(114)年5月底止，中華郵政一般儲戶有2955萬戶，包括活期、定存、綜合儲金等，其中綜合儲金戶是將存簿儲金及定期儲金綜合納入一本儲金簿，儲戶可直接將活存的金額轉帳至定期存款，領取較高的定存利率，目前綜合儲金戶約為106萬戶，佔存簿儲金總戶數約為3.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過考量定存利率較高，中華郵政希望將資金運用在活存上，推低利率降低郵局成本，未來要參考其他銀行做法，降低網路或行動郵局轉定存額度了。

中華郵政公司表示，為增進郵政公司資金運用效率，並參考金融同業網路銀行綜存活期轉定期，每月限額多為100萬至300萬元，因此規劃自114年7月19日起，網路郵局及行動郵局「綜合儲金存簿轉定存」轉存本金的單筆金額，以及每日或每月累加定存金額，將由原不超過500萬元，調整為不逾300萬元。

此外，若郵局綜合儲金戶仍有每天或每月轉定存超過300萬元上限需求，民眾則可親自至開戶郵局臨櫃辦理，則不受限額限制。

另目前詐騙集團為騙取民眾帳戶中大筆存款，會誘導民眾將詐騙人頭帳戶設定為約定轉帳帳戶，為了防堵詐騙，中華郵政自7月19日起，針對郵政金融卡約定轉入帳號的生效日，將由「申辦日生效」調整為「申辦日後次二日生效」，也就是說，如果民眾7月19日申辦約定轉入帳號，7月21日才能正式生效，讓被騙受害人有機會發現被詐騙並攔截錢遭轉走。