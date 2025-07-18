海基會夏令營停辦　羅文嘉改赴台校活動與孩子們交流

▲羅文嘉參加上海台校活動，與孩子們交流。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會「台商子女夏令營」今年因預算遭刪停辦，但海基會秘書長羅文嘉並未放棄與台商子女交流的機會，在上海台商子女學校返台授課期間，特別前往與師生座談，鼓勵孩子們多多認識台灣，了解兩岸差異，學習欣賞不同。

羅文嘉當天與將近200多名學生交流，除了演講以外，他也用問答的方式，希望讓孩子認識台灣的特殊性，問了許多與台灣有關的問題，例如台灣的國土面積、人口密度、護照排名等。

羅文嘉也鼓勵孩子們，多多認識台灣、了解差異，親身體會台灣多元、開放的社會價值，「交流並非為了否認不同，而是為了學習欣賞不同。」

除了與學生互動，羅文嘉也與上海台校的教師、工作人員座談，並感謝在異鄉教育台灣孩子的付出，傾聽教學現況與實務困境。有教師認為，返台授課意義重大，能彌補大陸無法教授的歷史、地理、公民等課程，也可以讓長期不在台灣的小孩，對自己家鄉有更多的認識。

另外，不少教職人員也提到海基會「台商子女夏令營」停辦的事，希望活動明年能夠恢復。對此，羅文嘉允諾，針對明年預算一定會更加努力跟立法院溝通。

羅文嘉說，雖然今年預算已經被刪除，海基會還是會利用剩餘的資源，為台校、為孩子們多做一些，必要時也可以跨部會合作，針對活動性質與專責的部會合作，一定要讓孩子們持續認識台灣，與家連結。

最後，羅文嘉也許下三個心願，「親自到上海台校參加畢業典禮」、「與台校老師共同規劃資源、「集結學校、家長、政府三方力量，一起守護孩子的學習與未來」。他還說，「民主、和平、人道——是我們的信念；也是我們努力推動交流的起點。」