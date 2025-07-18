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快訊／12縣市豪大雨特報　2地區升級「紅色警戒」

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署針對12縣市發布豪大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日至明日花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄縣山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭縣有局部大雨發生的機率。

另外，今日午後對流雲系發展旺盛，南部地區及雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及土石流，低窪地區請慎防積水。

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豪雨特報
影響時間：18日下午至19日晚上
＊大豪雨：花蓮縣山區、台東縣山區
＊豪雨：南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島
＊大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣

▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

薇帕颱風下午2時的中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約500公里之處，氣象署持續發布海上颱風警報，預估薇帕會從台灣南方的巴士海峽通過，今晚到明天最接近，將為東半部帶來明顯雨勢。

氣象署指出，目前薇帕颱風環流正整合中，強度仍是輕颱，未來朝西北移動，強度會增強，且暴風半徑會擴大，今天下半天到入夜東半部降雨將越來越明顯，除了東部之外，部分雲系將越過山脈，大台北也會有間歇性降雨，南部午後熱對流發展也有明顯雨勢。

資料來源：氣象署

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