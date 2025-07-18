大師建築裡探究「理想居所」樣貌　《臺北文創記憶中心》移展東京

▲展覽沒有設定觀賞路徑，保留場內多數休憩座位，讓東京的觀眾隨心所欲融入展覽情境中。（圖／主辦提供）

記者莊智勝／台北報導

放學後在公園玩耍的孩子們、巷弄間禮貌打招呼的鄰居、推開家門耳邊傳來的一句「お帰り(Okaeri)」—— 這些熟悉的日常風景，伴隨著精巧的獨棟住宅「一戶建 」，啟蒙了大多數日本人對於「理想居所」的最初想像。但不同日本人心中所描繪的理想居所，真的只有這樣嗎？「臺北文創記憶中心｜理想居所 in Tokyo」帶著這個提問，走進了普立茲克獎建築師妹島和世設計的 SHIBAURA HOUSE，引領日本觀眾以自身為尺度，建構關於居所和生活的理想輪廓。

「臺北文創記憶中心｜理想居所 in Tokyo」是2024「臺北文創記憶中心｜理想居所」的延伸，這個特展去年底在伊東豊雄設計的臺北文創大樓展出時，吸引近2萬人次參觀，展覽內容和設計引起許多共鳴，有觀眾回饋說「這是近期看過最有趣的展覽」，另有人坦言受展覽觸動而「開始重新思考家的定義」。

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臺北文創總經理劉麗惠表示，這是臺北文創記憶中心開辦十年以來，第一次舉辦移展，「謝謝SHIBAURA HOUSE、日建設計、和plan b 團隊共同協力，一起將台灣原創的策展內容，從伊東豊雄設計的臺北文創大樓，帶到妹島和世設計的SHIBAURA HOUSE，為兩位日本的普立茲克獎建築大師牽起了一次隔空對話的緣分。」台日之間不僅文化交流密切，兩國人民在生活方式上更有許多相似處，對「理想居所」的想像存在許多共通點，「這也是臺北文創當初規劃移展時，第一個就想到東京的原因。」

「2024臺北文創記憶中心｜理想居所 in Tokyo」由臺北文創主辦、Plan B統籌策劃，攜手全球百大建築公司之一「日本日建集團」旗下「株式会社日建設計」、新型態居住品牌「Alife」協力策展，從台灣的居住文化出發，探究不同時代的台灣人對「家」的定義、對居住環境的選擇、還有居所與理想生活之間的關係。即日起至7月27日在位於東京港區芝蒲的SHIBAURA HOUSE、和日建設計東京本社採「雙展場」形式展出。

順著城市日常生長的展覽

SHIBAURA HOUSE 是妹島和世早期設計的複合型空間，上層結合辦公室進駐、展演活動及旅宿，一樓則為對外開放的咖啡廳，提供民眾休憩或舉辦料理教室等交流活動，在住商混和的芝浦地區，成為連結當地居民的重要節點。經營者伊東勝社長更是長年推動台日交流，2024年11月也曾應邀參與「臺北文創記憶中心｜理想居所」，擔任台北展周末講座的與談人，和台灣的觀眾進行了深入對話。

伊東勝表示，無論台灣或日本，都極為重視「共存」與「和」這種強調圓融的文化精神，並透過細膩的感受力將其呈現在空間中。「臺北文創記憶中心｜理想居所 in Tokyo」在台北展的基礎上，針對日本民情進行了部分微調，融入了自動販賣機、影視劇場、語言遊戲等日本人熟悉的元素，對SHIBAURA HOUSE所在以商業機能為主的東京港區居民來說，顯得特別溫暖，「也讓我看見台灣創作者如何用作品回應土地、連結人群，相信東京的觀眾也會用自己的方式閱讀與參與，這樣的雙向理解與文化碰撞，正是我們所期待的台日文化交流。」

與台北展相同，「理想居所 in Tokyo」同樣由Alife 操刀空間設計，以機械工業中的線性導桿系統為基礎，發展出一系列輕量化、可重複拆裝的模組化展架，在SHIBAURA HOUSE打造出縱貫三層樓的展區，輕盈地融入室內環境的同時，也減少運輸過程中對環境產生的負擔。

交換台日民眾對居住的想像與記憶

為呼應建築空間本身的開放性，展覽沒有刻意設定觀賞路徑，同時保留場內多數休憩座位，並設計動手遊玩的方式，讓東京的觀眾隨心所欲參與，在不知不覺中融入展覽情境中。有別於展覽常以年表或文字資訊起頭，「理想居所 in Tokyo」以白紙和畫具作為第一站，觀眾進門時便可利用工具畫下自己對「家」的想像，一旁也展示台北展觀眾描繪的作品，讓圖像開啟台日交流的第一步。

除了圖畫之外，在台北展最受歡迎的互動設計之一「共編地圖」，也原樣搬到了東京，東京觀眾可以從地圖上看到台北觀眾留下的「這裡超多好吃的」、「抽到凶籤了」、「我在這裡求婚了！」等各種關於城市居住的生活記憶。「共編地圖」也同時推出以東京都心為主的日本版，邀請觀眾交換自己在這座城市的居住記憶，串聯起兩座亞洲大城的民間友誼。

二樓「HOUSE」展區，從精選熱門影劇作品、和居家風水等角度探討居所的個性化、及不同的居住價值觀。位於頂樓的「Home」展區，則以「回到家」為概念，邀請旅日語言學家黃竹佑錄製有聲故事，為觀眾訴說從古至今居所形式的沿革，以及不同時代的人們心中對於「理想居所」的想像。此外，再度與台灣 HOLA 和樂家居合作，將不同風格的家具製成小巧的貼紙，讓大人與小孩都能用簡單的方式，在畫卡上進行拼貼創作，在展覽的後一站，留下心目中最理想的居住空間樣貌。

日建設計開闢第二展場 沉浸式體驗居住的公共性

除了SHIBAURA HOUSE之外，本次展覽也再度與株式会社日建設計（以下稱日建設計）合作，在其東京本社的多體感延伸實境(XR)場域，以1:1比例呈現「將居住生活延伸至城市空間」的各式案例，讓觀眾透過互動裝置，親身體驗居所與公共空間的界線不再明確、居住空間正在「共享化」的有趣現象。日建設計東京本社的沉浸式體驗採預約制，有興趣的觀眾可上網預約。

台北展廣受好評的期間限定選物店——A Shop，這次也以販賣機的形式一同來到東京，以「生活中有光的片刻」、「以嗅覺記憶的時刻」、「靈光乍現的時刻」、「慶祝與相聚的時刻」、「和自己相處的時刻」、以及「滿足愉悅的時刻」等 6 個微小幸福時刻為主題選物，將台灣設計的家居小物、香氛保養、飲食器皿等多元品項帶給日本觀眾收藏。