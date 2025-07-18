汐止男酒駕拒檢！街頭竄逃衝撞警車　夾攻畫面曝…下場吞22萬罰單

記者邱中岳、黃資真／新北報導

新北市汐止區昨(17日)晚間11時許發生拒檢事件，一名廖姓男子(62歲)因酒駕不願停下接受臨檢，駕車逃離現場，過程中更擦撞路人車輛、衝撞警車，最終仍被員警攔截，總計得收下20張罰單、最高開罰金額恐達22萬3200元，同時也依妨害公務、公共危險及毀損等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

▲汐止男酒駕拒檢逃逸，下場被員警包圍夾擊逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



警方說明，汐止所員警於昨天晚間11時40分進行巡邏勤務時，於長江街57巷發現廖男駕車右轉未打方向燈且未開大燈，已違反道路交通管理處罰條例第42條之規定，故趨前攔查，不料廖男竟拒檢加速逃逸，在場員警隨即開車跟追。

逃逸過程中，廖男於汐萬路一段與八連路口迴轉時，與42歲貨車駕駛黃男發生碰撞，仍繼續逃逸，又幾度意圖駛入高速公路逃避查緝，經線上警網趕赴現場支援，成功於汐萬路一段與中正路口使用口袋戰術攔停廖男，過程中廖男試圖衝撞警用巡邏車逃逸，致車身及車頭受損，亦造成廖男車輛故障，同仁立即下車依妨害公務、公共危險等罪嫌現行犯逮捕廖男，所幸無人受傷。

事後警方酒測後從廖男身上測出酒測值為0.16mg/L，全案依公共危險、妨害公務及毀損等罪嫌訊後移送士林地檢署偵辦；針對廖男沿途蛇行、逆向、闖紅燈、不服稽查取締及衝撞用路人車輛部分，本分局依道路交通處罰條例開出20張罰單，最高金額共計新臺幣22萬3200元，並吊扣車輛牌照2年，當場移置保管車輛。

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