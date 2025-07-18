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驚悚畫面曝光！女孩進屋瓦斯突爆炸「氣浪猛衝」　遭炸飛灼傷

▲▼女子要進入屋內時，瓦斯桶剛好發生爆炸。（圖／翻攝自新京報）

▲女子要進入屋內時，瓦斯桶剛好發生爆炸。（圖／翻攝自新京報）

記者羅翊宬／綜合報導

中國河南省汝州市一戶民宅於本月13日上午發生嚴重瓦斯桶爆炸事故，屋內母女雙雙遭火舌波及，當時正返家的女兒被猛烈氣流與火焰撞飛，摔倒在庭院中；母親則全身85%面積重度燒傷。當地政府事後證實，傷者已送醫救治，並已啟動緊急協助機制。

事故發生在汝州市蟒川鎮某村一處住宅，監視器畫面顯示，當日上午，一名女孩正欲進入屋內，豈料門內瞬間爆出一道猛烈火焰與衝擊氣浪，將她直接撞飛至庭院桌椅後方倒地，場面驚悚。根據中國《新京報》報導，當時屋內母親正在使用瓦斯桶，不明原因引發爆炸，導致屋內瞬間燃起熊熊烈焰。

目擊者指出，爆炸威力驚人，母親衣衫破碎、全身燒傷後衝出屋外哀號求救，女兒則躺倒在地痛哭失聲，場面令人鼻酸。根據當地網友事後發布的監控影片，火勢如同「火龍衝出屋門」，女童完全無法閃避，被氣浪與高溫直擊。

汝州市蟒川鎮政府證實，這起爆炸事故造成一對母女不同程度燒傷，其中母親傷勢最為嚴重，燒燙傷面積高達85%，目前已緊急送醫搶救。女兒雖然傷勢較輕，但亦受到驚嚇與燒傷，需接受後續治療與心理輔導。

事發後，地方政府已啟動關懷與救助機制，協調醫療資源全力搶救傷者，並針對後續生活與醫療費用進行援助。此外，相關單位也著手調查爆炸原因，初步研判為瓦斯洩漏或使用不當所致，但確切原因仍待進一步釐清。

有關單位呼籲民眾，夏季高溫期間應特別注意家中瓦斯設備安全，定期檢查瓦斯桶與爐具連接狀況，避免因老化、洩漏或操作不當釀成重大災害。

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