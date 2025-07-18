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新北也爆公報夾反罷文宣　八里區公所緊急澄清

▲▼新北罷免公告竟夾反罷文宣？　八里公所晚間急發聲明澄清：裝訂過程絕無夾帶。（圖／翻攝自鄭宇恩臉書）

▲新北八里居民投訴「選舉公告夾反罷文宣」，八里公所晚間急發聲明澄清。（圖／翻攝自鄭宇恩臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免投票進入倒數，民進黨新北議員鄭宇恩表示，她日前收到八里區埤頭里居民投訴，收到的選舉公報竟夾帶反罷免文宣，要求新北選委會從嚴徹查。對此，八里區公所表示，公報裝訂時絕無夾帶任何文宣，應該是發送公報的時間跟立委洪孟楷發送文宣的時間相近，才造成誤會。

鄭宇恩17日晚間在臉書表示，她17日接獲八里區埤頭里居民投訴，居民收到的選舉公報竟夾帶反罷免文宣，她直呼這種行為嚴重踐踏行政中立，也是在挑戰選民的智慧，「選舉是民主，罷免更是人民憲法賦予的權力，任何夾帶選舉公報的宣傳都是對制度的嘲弄」。

鄭宇恩還說，繼花蓮、中壢之後，竟然八里也現蹤類似事件，各地選委會雖然強調「接獲投訴都會依法查證辦理」，但比起違法的風險，洪孟楷似乎更怕被罷免，仍讓基層持續冒著違法風險為其助選，「請問剛出了大包的新北選委會，能重新拾起行政中立，從嚴徹查、從嚴處理嗎？」

對此，八里區公所17日晚間表示，選舉公報是17日下午2點30分由鄰長逐戶投遞至信箱內，至於反罷免文宣，經詢問立委洪孟楷服務處人員後，得知洪孟楷服務處人員17日下午4點也在埤頭里投遞文宣，由於兩者時間相近，才會造成信箱同時收到2份資料，並非選舉公報有裝訂或夾帶文宣情事。

八里區公所重申，由於本區各里近日會陸續發送選舉公報，若相關支持或反對團體動員發送文宣時間又與各里鄰長發送時間相近，社區信箱中仍會同時出現投票通知單及文宣，請勿特意渲染。區公所一定會嚴守行政中立，公報絕無裝訂或夾帶文宣，特此聲明。

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