大罷免前　運彩公會理事長發公開信：國會可換人制度不能換魂

▲7月26日將進行台灣史上最大規模罷免行動，現已進入最後倒數階段。運彩公會理事長何昱奇在臉書發文，指國會可以換人，但制度不能換魂。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

7月26日將進行台灣史上最大規模罷免行動，現已進入最後倒數階段。運彩公會理事長何昱奇在臉書發文，指國會可以換人，但制度不能換魂，唯有守住這道防線，台灣的民主才能走得更遠、更穩。

何昱奇指出，現今國會的亂象卻彷彿回到了政黨惡鬥最極端的年代，提到在台灣立法院歷史上，若要挑出一位真正讓人民感受到「國會秩序」與「程序正義」兼具的院長，多數人會想起王金平。

何昱奇認為，當年不論是面對行政院所提重大政策法案，或是黨團強勢推案，王金平往往堅守「應進入委員會審查原則，只要程序還在，社會仍可討論」，更認為，與其說王金平是一位政治人物，不如說王金平是一位制度的守門人。

何昱奇也提到，現在逕付二讀幾乎成了「標配」，不再是特殊狀況的例外程序。民間期待的審查與聽證，形同具文；委員會的專業討論，往往在還沒開始就被掐斷，這已非黨派問題，而是整個國會文化正被蠶食侵蝕。

何昱奇呼籲，民主制度的核心不在於哪一黨執政，而在於制度是否還容許dissent（異議）存在、是否還信仰 deliberation（討論）價值，「國會可以換人，但制度不能換魂。唯有守住這道防線，台灣的民主才能走得更遠、更穩。」