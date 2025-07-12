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城市美感從小紮根　「2025台南兒藝節」圖文與裝置作品創意爆棚

▲「2025台南兒藝節-藝起賞」於市圖新總館開展，展出六件大型裝置與童趣圖文創作，吸引市民駐足欣賞。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2025台南兒藝節-藝起賞」於市圖新總館開展，展出六件大型裝置與童趣圖文創作，吸引市民駐足欣賞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南市兒童藝術教育節「藝起賞：山海藝術對話創作邀請展暨兒童文學創作圖文展」自7月10日至8月24日於台南市立圖書館新總館3樓溫馨展出，12日正式開幕，由教育局主祕陳宗暘、台南應用科技大學助理教授沈士展及參展學校校長代表共同揭幕。

▲「2025台南兒藝節-藝起賞」於市圖新總館開展，展出六件大型裝置與童趣圖文創作，吸引市民駐足欣賞。（記者林東良翻攝，下同）

現場展出6件師生共創的大型立體裝置藝術與36件得獎童詩、插畫作品，展現台南市從校園紮根的藝術教育成果，誠摯邀請市民踴躍參觀、感受童趣與創意。

▲「2025台南兒藝節-藝起賞」於市圖新總館開展，展出六件大型裝置與童趣圖文創作，吸引市民駐足欣賞。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南推動藝術教育多年，無論市區或偏鄉皆積極培養孩子的美感素養與創造力。此次「藝起賞」活動特別邀請6位青年藝術家進校共創，展現師生跨域合作的成果，也首度將圖文徵件比賽「小黑琵童詩徵圖展」與立體藝術裝置同步展出，透過視覺、聽覺與觸覺打造沉浸式的藝術體驗，讓市民在盛夏共享藝術饗宴。

▲「2025台南兒藝節-藝起賞」於市圖新總館開展，展出六件大型裝置與童趣圖文創作，吸引市民駐足欣賞。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，今年兒藝節已邁入第6年，「藝起賞」系列活動特別攜手李鈺昕、何俊億、郭笠葳、陳連翃、徐均育、官鬱珊6位青年藝術家，與南區喜樹、大竹、後港、新光、通興及玉山等6所國小合作，透過紙漿、木材、棉線等媒材，結合在地文化與校本課程，共同創作六件大型藝術裝置，形式多元、創意十足。

六件作品亮點搶先看：喜樹國小《與海共舞》融合視覺、聽覺與觸覺元素，引發社區對海洋環保的關注，呈現共守海岸的藝術行動。大竹國小《穿梭山海之門》以「門」為意象貫穿時空旅程，引導觀者穿越山海意象之境，探索台灣自然地貌的多樣性。後港國小《漁罐頭》以蝨目魚、草蝦、文蛤為主題，設計三款融合鹽山、紅樹林與彩虹跑道元素的罐頭圖樣，幽默呈現沿海特色。新光國小《山裏有光》透過孩子的視角拍攝山林光影，製作象徵記憶與想像的「光之山景」燈箱，純粹又感性。通興國小《絲線花田》以鋁線與彩色珠珠創作花朵，象徵校園的繁花盛放與學生創意活力。玉山國小《山間、童年、繡》結合纖維藝術與校園生活素材，呈現孩子眼中的生態校園與童年記憶，溫暖動人。

▲「2025台南兒藝節-藝起賞」於市圖新總館開展，展出六件大型裝置與童趣圖文創作，吸引市民駐足欣賞。（記者林東良翻攝，下同）

展覽也同步展出2025年度「小黑琵兒童文學創作圖文展」的得獎作品，含36件插畫與童詩，內容充滿童趣與創造力，將孩子們對自然、環境、情感的觀察轉化為富詩意的畫面與文字。展場特設QR Code導覽，提供影音解說，讓觀眾深入了解每件作品的發想與創作過程。


教育局表示，台南持續透過兒藝節活動深化藝術教育內涵，讓創意從教室走進城市。歡迎市民朋友們前往市圖新總館3樓展場，用心感受孩子們純真視角中的世界與感動。

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