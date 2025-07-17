驚悚畫面曝！見前妻有新歡竟3度買兇殺人　她死裡逃生慘況曝

▲桃園市王姓男子懷疑廖姓前妻另交男友，去年三度買兇企圖致廖女於死，圖為涉案李男持球棒往廖女頭部猛打畫面。（資料照／家屬提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子懷疑廖姓前妻與黃姓男子交往，去年三度教唆有黑幫背景王姓男子等5人以汽車衝撞廖女機車、教唆少年闖進廖女經營通訊行以球棒猛K廖女企圖致廖女於死，廖女幸運躲過一劫；桃園地院今（17）日依共同殺人未遂等罪判處王男應執行有期徒刑12年，其餘4名共犯分別判處7年3月至11年不等有期徒刑，本案還可上訴。

▲中壢警方循線查獲涉案李姓男子持鋁棒毆打廖女頭部監視畫面。（資料照／家屬提供）

檢警調查，35歲王姓男子（無前科紀錄），與廖姓前妻結婚8年，雙方育有1子，去年6月間因故離婚後，王察覺廖女與黃姓男子來往密切，心有不甘，遂於去年9月19日晚間，教唆有黑道背景24歲王姓男子、22歲程姓男子開車在中壢區中豐北路高速衝撞騎機車下班的廖姓前妻，導致臉部、鼻骨骨折、牙齒斷裂與四肢擦挫傷等重傷害，王男事後給予王40萬元、程10萬元報酬。

▲中壢警方循線查獲涉案李姓男子毆打廖女昏倒後，在通訊行內搜刮現金與手機等畫面。（圖／家屬提供）

去年10月31日在新竹市具程百貨附近，王男見廖女與黃男逛街，與2人口角後於，後又於11月5日再度教唆王男、30歲羅姓男子於中壢區民權路四段之某購物中心地下停車場衝撞黃男駕駛車輛，導致車輛嚴重毀損，事後王男免除羅男積欠2萬元之債務。

王男經兩度教唆他人企圖殺害廖女未遂後仍懷恨在心，找來17歲李姓少年，李姓再找18歲熊姓男子與黃姓少年，於11月14日晚間6時許，由李姓少年戴頭套、持鋁棒衝入廖女經營通訊行，持棍棒連朝廖女頭部猛擊導致廖女昏迷倒地，再搶櫃檯內17萬元現金與19支手機等財物，由同夥接應後逃離，廖女被被攻擊時以手護頭，但仍有頭部撕裂傷與雙手多處骨折等傷勢，王男事後支付王男10萬元報酬，李姓少年則獲得2000元，黃姓少年與熊姓男子則朋分搶來得手機與17萬元現金。

▲警方查獲涉案李姓男子持鋁棒毆打廖女，做案時用球棒等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局成立專案小組，調閱案發附近數十支監視影像，查出歹徒行兇作案逃亡路線，先後查獲行凶李男與教唆行兇王姓男子等人到案；桃檢偵結依家暴殺人未遂、加重強盜等罪嫌將王男等人起訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院審酌，被告王男多次出資雇兇欲取人性命，造成告訴人恐懼不安，危害社會治安，僅坦認部分犯行且未與告訴人2人達成調解，難認有悛悔之意。考量其餘被告前開坦承及否認犯行之犯後態度；法院合議庭審結，依殺人未遂等罪判處王男應執行有期徒刑12年，其餘同夥分別判處7年3月至11年有期徒刑，還可上訴。