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社會 社會焦點 保障人權

逢甲知名蛋糕店內賊害老闆悲憤輕生亡　二審改判西點師傅要坐牢

▲▼母親節「熱門蛋糕」熱量速查 。（圖／Unsplash）

▲朝姓西點師傅長年偷蛋糕店原物料上網賣，遭判刑1年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

皇家蛋糕在台中逢甲路商圈經營30餘年，招牌芋頭蛋糕頗受顧客好評，2024年5月遭離職員工爆料店家違反勞基法、環境髒亂有食安問題，而後店家便突然傳出歇業。日前判決書出爐，因店內朝姓西點師傅利用職便，5年來偷取公司原物料放蝦皮賣，牟利208萬餘元。施姓老闆發現後，朝男雖承諾會還錢，卻只給了公司50萬就沒再還錢，直接到警局自首換減刑，施姓老闆悲憤之餘輕生過世。全案經審理，一審依朝男犯業務侵占罪，處1年徒刑，緩刑5年。檢方上訴，二審法官撤銷緩刑。全案定讞。

判決指出，朝男在皇家公司擔任西點師傅，負責原物料採購及管理等工作，因他缺錢花用，竟從2019年3月間某日起至2024年1月29日止，將他保管的巧克力、安佳奶油、披薩絲、芝士粉、糖等數量不詳的物品占為己有，並放上蝦皮賣，共不法獲利208萬3035元，朝男犯行曝光後，於2024年3月2日前往警局自首。

台北地院審理，審酌朝男犯行被施姓老闆發現後，先還了50萬給皇家公司，之後就沒有再依約償還餘款，以及朝男犯後態度尚可，目前從事物流，月收入約為5萬元，需扶養父母等一切情狀，依他犯業務侵占罪，處1年徒刑。

另外，法官認為朝男因一時失慮犯案，但坦承犯行，並有意願調解，然因老闆已在2024年6月11日死亡，導致無法調解成功，不過經過偵審程序和罪刑之宣告，朝男應知所警惕，無再犯之虞，給予朝男緩刑，並接受法治教育課程2場次。

檢方上訴到台中高分院，二審認為，朝男為長達近5年「計畫性、持續性、長期性之犯罪」，並非原審所說「一時失慮，致罹刑典」，且朝男簽下切結書，坦承盜賣公司的食品原物料謀取暴利，「於2024年1月23日老闆查獲並坦承上述不法的行為，共計350萬元，願於1月底償付50萬元，其餘依次償還」，至今只還了50萬，並向警方自首取得減刑，施姓老闆悲憤之餘輕生，留下遺書表示「朝○○…你們贏了！孤立無助，很累！很絕望，歹人逍遙法外，受害者卻徬徨無助日日煎熬，愚蠢的錯誤信任託付卻還來今日之境地，很是不甘，…顧念舊情一時心軟沒有立即報警處理，造成今日之遺憾境地，嘆、恨、怨，徒呼奈何」。

二審法官指出，原審以朝男有意調解，但因施姓老闆身亡而無法調解，作為緩刑理由，但朝並未在皇家公司於今年廢止登記前還錢，僅提出一紙還款計畫書，而朝男簽立切結書，即應確實履行，法院也沒有另行移付調解之必要。

另外，施姓老闆的繼承人也都拋棄繼承，施男子女到庭表示，朝男長達5年盜賣原物料、掏空公司，絕非一時失慮，就算朝男要和解，朝賠的款項他一毛都不會拿，他失去父親，沒辦法接受朝男緩刑。

二審法官經審酌裁量後，判定朝男所受有期徒刑1年之宣告，應確實入監執行，以發揮嚇阻犯罪、回復社會對於法規範之信賴，撤銷對朝男的緩刑。全案定讞。

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