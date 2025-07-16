男演員撿手機滑倒　墜樓死亡！享年43歲

▲布海敏失足墜樓，不幸身亡。（圖／翻攝自布海敏臉書）



記者曾羿翔／綜合報導

法國知名喜劇演員布海敏（Bun Hay Mean）於當地時間7月10日不幸從位於巴黎17區住處的八樓墜樓身亡，享年43歲。根據其經紀公司證實，他原訂於隔日（11日）前往加拿大蒙特婁參加演出，未料卻在行前發生意外，震驚演藝圈。

據悉，布海敏疑似為撿拾不慎掉落在陽台排水溝的手機而失足墜樓。警方在現場發現一只菸灰缸與手機，初步判定為意外事故，未傳出涉及他殺或自殺的跡象。

▲布海敏24歲時辭去穩定工作，投身喜劇表演。（圖／翻攝自布海敏臉書）



布海敏生於1981年11月29日，原本從事資訊工程領域，24歲時毅然辭去穩定工作，投身喜劇表演，展開演藝生涯。他於2014年憑藉處女秀《搞笑華人之傳奇》（Chinois Marrant dans la légende de Bun Hay Mean）聲名大噪，以犀利幽默的方式探討種族歧視與身份認同議題，贏得廣大迴響。後續的代表作《Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent》與《Kill Bun》更使他成為法國脫口秀舞台的重要人物。

布海敏驟逝的消息曝光後，許多粉絲與演藝圈友人紛紛在社群媒體表達哀悼之意，深切懷念這位具有影響力的法國喜劇演員。

▼布海敏在參加演出前一日發生意外。（圖／翻攝自布海敏臉書）

