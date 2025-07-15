「我即將遠行，行囊滿是祝福」　彭振聲妻子謝夏蕎今告別式

記者吳世龍、潘鳳威／高雄報導

台北市前副市長彭振聲的妻子謝夏蕎於本月1日墜樓身亡，享壽74歲。今（15）日上午舉行告別式，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安均致贈花籃致意。多位家屬親友、立委，以及民眾黨主席黃國昌與柯文哲妻子陳珮琪，皆親自到場致哀。彭振聲雖戴著口罩，仍難掩悲痛神情，會場氣氛哀戚肅穆。

▲前台北市副市長彭振聲妻子謝夏蕎15日舉行告別式 。（圖／記者吳世龍攝）

彭振聲妻子謝夏蕎今日在高雄市立殯儀館景德廳舉行告別式，現場氣氛哀戚肅穆，家屬親友、立委，以及民眾黨主席黃國昌與柯文哲妻子陳珮琪，皆到場哀悼追思。會場照片中可見謝身穿黑色上衣、圍著粉色圍巾、戴黑框眼鏡，臉上露出安祥微笑。

現場牆上更掛著一段感人的告別詩句：「感謝大家來參加我的人生謝幕，我愛、愛我的親友，我即將到遠方旅行，行囊滿滿的是你們的祝福與關愛，感謝相伴相隨。花開必有花落時，明春來，蘭桂芬芳起，瑤池會，此生了無遺」。

立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安均致贈花籃表達哀思。會場外設有告示牌，寫著「謝絕採訪、懇辭奠儀」。儀式流程為上午11時45分進行家祭，12時30分舉行公祭後火化。

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