卓榮泰稱普發1萬僅能買遙控機　吳宗憲嗆：不知所云、 說謊成性

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院日前三讀通過因應美國關稅戰特別條例，未來將普發全民現金1萬元，不過，行政院長卓榮泰南下高雄視察時表示，「普發現金1萬元只能買冰箱或遙控飛機，對國家發展沒有助益」。對此，國民黨立委吳宗憲今（16日）表示，卓的說法不知所云，卓認為立法院通過普發現金沒有和行政院討論，但7月3日協商時，經濟部長郭智輝明明就有來，卓榮泰真的是說謊成性。

對於卓榮泰說法，吳宗憲表示，有點不知所云，卓榮泰這段時間講的東西都是完全與法規違反，就像卓說的，立法院在普發現金這件事情沒有跟行政院說，所以卓揆認為違反《憲法》第70條以及《預算法》第91條，事實上卓揆可以看一下7月3日當天協商，經濟部長郭智輝有來，還是郭智輝回去忘記跟卓揆講？如果是的話，那是行政院自己的事，不是立法院的事。

吳宗憲也酸，郭智輝的崇越有一堆子公司在大陸賺紅錢，郭在崇越現在雖然沒有股份，但裡面大股東也都是郭的小孩，不能心思都在這上面，救災也搞不清楚狀況而被人批評。

吳宗憲表示，郭智輝7月3日已經有來協商，回去又忘記跟卓榮泰說，所以不知道是卓揆又在騙國人，還是郭忘記跟卓揆說，這請行政院自己去搞清楚。不然大家回去看一下7月3日立法院長韓國瑜召開協商那次，他有看VOD，郭明明就在現場。「卓榮泰說謊成性」。