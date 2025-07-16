　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

輝達首度亮相鏈博會！　大陸特供H20晶片卻缺席展場

▲▼輝達（NVIDIA）首度參加鏈博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲輝達首度參展鏈博會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱「鏈博會」）今（16）日於北京開幕，美國輝達（NVIDIA）首度參加該展覽。儘管正在北京訪問的輝達創辦人兼CEO黃仁勳稍早宣布將恢復向大陸銷售H20晶片，不過由於策展時尚未獲得華府允許解禁，現場未能看見H20展出。

應中國貿促會邀請，黃仁勳今早出席鏈博會開幕式，並參加相關活動；這也是他今年內第三次訪問大陸。啟程前往北京之前，他先到白宮與美國總統川普見面。在隨後的週一，輝達宣布將恢復向大陸銷售H20晶片，並稱美國政府已經批准出口許可。

《東森新媒體ETtoday》親自造訪鏈博會，據現場人員轉述，展覽從中午才正式開始，而黃仁勳已先在早上到訪輝達展位，當時是處於「清場」狀態，許多後來才抵達的工作人員都無緣見到他。

▲▼輝達（NVIDIA）首度參加鏈博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲輝達展位播放黃仁勳影片。（圖／記者陳冠宇攝）

輝達展位設在「數字科技鏈」展區，周邊還聚集高通、美光、惠普等美國科技公司。

輝達工作人員表示，本次展覽並未展示GPU產品，原因是策展時輝達H20晶片還沒re-open（指重新開放出口至大陸），「（當時）還沒有芯片的good news出來」。因此，黃仁勳宣布華府解禁之後，已經來不及將H20展出。

據輝達工作人員介紹，這次展覽兼顧了B to B（企業對企業）與B to C（企業對個人消費者），其中在面向顧客端部分，輝達展出了人工智慧電腦（AI PC）等產品。

輝達展位除了有自家AI產品，也可見搭載輝達晶片的多個機器人一字排開，並設有機器人互動體驗時段，包括樞途科技的機器狗舞獅互動，以及Galbot機器人拿取飲料等。

▲▼輝達（NVIDIA）首度參加鏈博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲搭載輝達晶片的機器人展示拿取飲料動作。（圖／記者陳冠宇攝）

一位參觀輝達展位的王同學，目前就讀於北京郵電大學人工智慧專業，他受訪時表示，黃仁勳當年創立輝達也是傳奇事件，自己確實很崇拜他，因為他是全球知名人物。

當被問及，AI學界看待黃仁勳像是什麼樣的存在？王同學直言，沒有黃仁勳的GPU的話，基本上做研究與跑模型都很困難。他還笑稱，自己每次跑模型時，都祈禱黃仁勳（的晶片）不要讓他發生CUDA Out of Memory錯誤（即GPU記憶體不足）。

本屆鏈博會於7月16日至20日舉辦，主題為「鏈接世界、共創未來」，設置先進製造鏈、智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈等6大鏈條和供應鏈服務展區。75個國家和地區651家企業和機構參展，其中境外參展商佔比達35％。

▼鏈博會今日開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼第三屆中國國際供應鏈促進博覽會、鏈博會。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 4 3642 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳梨遭連開多槍「本人狀況曝光」
簡奇陞質疑教育部「為何現在才罰」　只盼台師大一句誠懇道歉
台電員工不忍了！轟賴政府：拚命工作不是為了「撥補千億」大內宣
鳳梨初體驗知名迴轉壽司後出事　遭開12槍...歐菈疑也在車上
獨／顏清標父親辭世　享耆壽94歲
開槍致死案無罪定讞！副所長首度發聲
彰化縣府發錢了！豪大雨釀災...汽車最高領2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

輝達首度亮相鏈博會！　大陸特供H20晶片卻缺席展場

西安氣溫43℃致「多住戶玻璃熱炸」！　居民嚇：已經連2年這樣

美各種施壓！高端人才選擇回流中國　黃仁勳：對美國是損失

陸企等輝達正式發貨通知　黃仁勳： 已收到預訂 H20 晶片訂單

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡　23歲妻崩潰喊：絕不改嫁

飛機上肚子痛　陸16歲少女產下女嬰

陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

陸4歲女目睹父救哥落水失蹤　「頭七」尋獲遺體在24米深湖底

「補藥加老鼠藥」毒家暴夫　陸女遭判刑3年

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

【越南人都信了】女模仿太到位假裝同鄉亂聊天

【泰格與雪兒】他不是三歲吧?

會壞掉！老公換新車超愛護　老婆氣炸：放家裡供著拜別開

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

粉絲「鏡頭忘了轉正」　GD笑瘋還模仿拍片XD

輝達首度亮相鏈博會！　大陸特供H20晶片卻缺席展場

西安氣溫43℃致「多住戶玻璃熱炸」！　居民嚇：已經連2年這樣

美各種施壓！高端人才選擇回流中國　黃仁勳：對美國是損失

陸企等輝達正式發貨通知　黃仁勳： 已收到預訂 H20 晶片訂單

陸超過150萬開發者在輝達實現創新　黃仁勳：AI下一步是機器人系統

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡　23歲妻崩潰喊：絕不改嫁

飛機上肚子痛　陸16歲少女產下女嬰

陸男童遭塞後車廂！爸爸、繼母坐前座：只有一兩個小時

陸4歲女目睹父救哥落水失蹤　「頭七」尋獲遺體在24米深湖底

「補藥加老鼠藥」毒家暴夫　陸女遭判刑3年

宋嘉翔猛打賞攻守俱佳！古久保淡定：這只是正常表現

未來高中教育的趨勢與能力培養　迎接AI與永續時代的組合式超能力

老婆歐菈受驚嚇！　鳳梨遭歹徒連開12槍「本人狀況曝光」

鼻翼老是卡粉脫妝？角質太厚、粉上太多都是NG行為

嘉藥打造中藥檢測人才搖籃　培訓200人強化品質競爭力

新光三越董座爭奪戰落幕　吳東昇續任　吳昕陽升任副董

體育署攜手愛爾達、公視轉播世大運　各平台播出資訊一次看

十年搭檔寫下告別序章　日本「最美女雙」直落2晉級日羽公開賽次輪

颱風毀家園　蔡育輝籲：急需捐款、太空包、帆布與志工支援

溫布頓網球場重要「鷹眼」　哈里斯鷹Rufus綠茵場上工作17年

Energy看F4合體「我們是『欸不是』」　阿弟不知「來都來了」坤達：不用討論

大陸熱門新聞

人妻爛尾樓維權爆紅！最新影片曝光

古代也有紅姐！他扮女裝...性侵182位美人　慘被處死

快訊／再制裁沈伯洋之父企業！　陸廢止在海關登記註冊

撿回收撿到金手鐲！竟是珠寶店員工當垃圾丟了

全球都在跳！《大展鴻圖》原創舞蹈是他們

大陸人民是不是中華民國國民？　國台辦這樣說

黃仁勳唐裝亮相：中國AI模型是世界級

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

25歲網紅「經痛十年」受不了…決定停經

誰最心動？盤點「南京紅爺4大男嘉賓」

陸媒世運報導還喊「中國台北」？　國台辦：奧會模式不涉及新聞

36歲男因「糖尿病引發心衰」死亡

未婚妻超美艷！偷吃紅姐「皮衣男」被退婚　

民進黨點名陸5款App有威脅　國台辦：必遭民意反對

更多熱門

相關新聞

在美高端人才返鄉發展　黃仁勳：是美國損失

在美高端人才返鄉發展　黃仁勳：是美國損失

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳昨在北京接受媒體聯訪時表示，隨著中美關係緊張，越來越多在美留學或工作的中國學者與研究人員選擇回國發展，對美國而言是一項「重大損失」。

黃仁勳：已收到預訂 H20 晶片訂單

黃仁勳：已收到預訂 H20 晶片訂單

黃仁勳：陸超過150萬開發者在輝達實現創新

黃仁勳：陸超過150萬開發者在輝達實現創新

半導體利多激勵！00927一天填息　7.2萬投資人息利雙收

半導體利多激勵！00927一天填息　7.2萬投資人息利雙收

黃仁勳唐裝亮相：中國AI模型是世界級

黃仁勳唐裝亮相：中國AI模型是世界級

關鍵字：

輝達黃仁勳鏈博會H20

讀者迴響

熱門新聞

警遭衝撞開5槍擊斃女乘客　無罪確定

師大女足抽200管血換學分　她摘墨鏡：該遮遮掩掩的不是我

即／網紅「鳳梨」遭尾隨連開9槍　嫌犯騎車逃逸

老闆揭鄧佳華「6萬月薪交女友」真相：腦子都精蟲

教授問「整個師大都要道歉嗎」　網怒洗版

鄧佳華低調入監！服刑6天現況曝光

前AV濱崎真緒跨海發律師聲明！要求一劍浣春秋道歉

新颱風周四恐誕生　最接近台灣時間曝

向佐欠賭債大翻盤！賭場1天急改口道歉

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

緯創數技投控董「小40歲女密友」　正面照曝光

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

即／鳳梨遭槍手尾隨掃射！警曝「現場12彈殼」：鎖定身分追查中

台健身國手睡夢中離世！享年46歲

產後無法工作欠67萬卡債　女靠AI幫忙還債

更多

最夯影音

更多

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

【新北萬里無頭人】凌晨街頭撞鬼？駕駛崩潰差點褲底失守

陳喬恩曝選擇Alan的契機 「連續聊3天」：懶得換人XD

【整片海在跳！】青麟魚海面瘋狂竄跳 釣客看傻：世界末日？

【在押有望自由？】柯文哲現身笑了！ 沈慶京卡關5天還沒交保

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面