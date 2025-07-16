輝達首度亮相鏈博會！　大陸特供H20晶片卻缺席展場

▲輝達首度參展鏈博會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱「鏈博會」）今（16）日於北京開幕，美國輝達（NVIDIA）首度參加該展覽。儘管正在北京訪問的輝達創辦人兼CEO黃仁勳稍早宣布將恢復向大陸銷售H20晶片，不過由於策展時尚未獲得華府允許解禁，現場未能看見H20展出。

應中國貿促會邀請，黃仁勳今早出席鏈博會開幕式，並參加相關活動；這也是他今年內第三次訪問大陸。啟程前往北京之前，他先到白宮與美國總統川普見面。在隨後的週一，輝達宣布將恢復向大陸銷售H20晶片，並稱美國政府已經批准出口許可。

《東森新媒體ETtoday》親自造訪鏈博會，據現場人員轉述，展覽從中午才正式開始，而黃仁勳已先在早上到訪輝達展位，當時是處於「清場」狀態，許多後來才抵達的工作人員都無緣見到他。

▲輝達展位播放黃仁勳影片。（圖／記者陳冠宇攝）

輝達展位設在「數字科技鏈」展區，周邊還聚集高通、美光、惠普等美國科技公司。

輝達工作人員表示，本次展覽並未展示GPU產品，原因是策展時輝達H20晶片還沒re-open（指重新開放出口至大陸），「（當時）還沒有芯片的good news出來」。因此，黃仁勳宣布華府解禁之後，已經來不及將H20展出。

據輝達工作人員介紹，這次展覽兼顧了B to B（企業對企業）與B to C（企業對個人消費者），其中在面向顧客端部分，輝達展出了人工智慧電腦（AI PC）等產品。

輝達展位除了有自家AI產品，也可見搭載輝達晶片的多個機器人一字排開，並設有機器人互動體驗時段，包括樞途科技的機器狗舞獅互動，以及Galbot機器人拿取飲料等。

▲搭載輝達晶片的機器人展示拿取飲料動作。（圖／記者陳冠宇攝）

一位參觀輝達展位的王同學，目前就讀於北京郵電大學人工智慧專業，他受訪時表示，黃仁勳當年創立輝達也是傳奇事件，自己確實很崇拜他，因為他是全球知名人物。

當被問及，AI學界看待黃仁勳像是什麼樣的存在？王同學直言，沒有黃仁勳的GPU的話，基本上做研究與跑模型都很困難。他還笑稱，自己每次跑模型時，都祈禱黃仁勳（的晶片）不要讓他發生CUDA Out of Memory錯誤（即GPU記憶體不足）。

本屆鏈博會於7月16日至20日舉辦，主題為「鏈接世界、共創未來」，設置先進製造鏈、智慧汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈等6大鏈條和供應鏈服務展區。75個國家和地區651家企業和機構參展，其中境外參展商佔比達35％。

▼鏈博會今日開幕。（圖／記者陳冠宇攝）