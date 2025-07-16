外遇男偷吃「簽200萬協議」凍未條又犯　辯：妻去陪酒傷我自尊

▲男子外遇被老婆抓包，簽下賠償協議又再犯。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子婚後與游姓女子發生不倫關係，遭妻子揭發後，他坦承外遇，雙方簽署協議書，約定若再犯須支付200萬元違約金，並每月給付3萬元生活費，後來黃男和游女仍「藕斷絲連」，妻子再度抓包，氣得提告求償，但黃男上法院卻辯稱，是因為妻子跑到小吃部當陪酒女郎，害他自尊心受傷才外遇，法院審理後，判黃男應賠償61萬。

判決指出，黃男與妻子結縭5年後和游女爆發婚外情，被老婆發現後，他和老婆簽下協議，同意只要再和游女保持聯繫就要賠償200萬元，並且每月付給妻子3萬元生活費。妻子見他態度低調，也在協議中放軟姿態，答應「每週下廚兩天」以修復婚姻。

雙方簽訂協議後，黃男卻沒有收斂，繼續和游女往來，黃妻氣得提告，要求支付違約金200萬及17個月未給的生活費共計251萬元。

庭審期間，黃男辯稱和游女只有業務往來，否認不當關係，甚至反控妻子夜晚外出陪酒，不履行婚姻義務，並主張協議書並非親筆簽署。然而，法院經筆跡鑑定，確認簽名屬於黃男本人，且證據顯示他與游女確實有超出公務範疇的往來。

法官考量違約金數額過高，依法酌減為10萬元，連同51萬元生活費，最終判黃男須賠償共61萬元，全案可上訴。