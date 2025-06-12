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吵架氣到內傷「視力剩0.2」險瞎　高雄男告妻、岳母求償百萬

▲▼ 吵架,情侶,夫妻。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲夫妻吵架示意圖。（圖／翻攝自unsplash）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄韓姓男子婚姻失和，不只為了小孩的教育問題，每天和老婆吵翻，還控訴跟老婆吵架吵到他眼壓飆高、差點失明，怒告老婆和岳母「聯手傷害身心」，狠求償精神慰撫金100萬元、還要求每月再賠2萬7千元！不過法官打臉，認為沒證據眼睛病跟壓力有關，判他敗訴。

韓男控訴，與梁姓妻子2010年結婚後育有一子，夫妻感情每況愈下，尤其在小孩出生後，為了教養方式意見不合，經常冷戰、互相擺臉色，妻子吵完後還會搬出岳母來「主持公道」，結果岳母根本偏心，什麼都幫女兒講好話，讓他氣到內傷。

其中2021年一次爭吵，讓他氣得視力差點報銷！當時梁女叫他把電視遙控器藏起來，想限制兒子看電視時間。結果孩子放學回家發現沒電視看，暴怒大哭，韓男被迫安撫，搞到自己壓力爆表。韓強調，自己原本就有眼疾，這樣吵下去讓右眼視力掉到只剩0.2，差點瞎掉！

韓男一狀告上法院，狠批老婆不維持家庭和諧，岳母還拉偏架，讓他身心俱疲，導致病情惡化，他求償百萬元外，還要求母女倆要一路賠到2042年，每月繳交2萬7000元精神慰撫金。

不過梁女出庭反擊，說夫妻根本沒常吵，電視事件只是偶爾會限制孩子時間，不是天天上演，還反咬韓男沒工作、在家成天看電視、滑手機、抽菸，根本是自己搞壞眼睛。岳母也出面表示，只有去女兒家協調過一次，哪來什麼偏袒？更不可能跟女婿的眼疾有關。

法官也不買單韓男說法，函詢醫院後指出，眼疾成因多種，像年齡、近視、家族史都是因素，韓男提的「情緒不穩」、「壓力大」也不是醫學診斷用語，根本無法證明夫婦吵架影響視力，判他敗訴，全案可上訴。

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